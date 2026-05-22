«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 20:51

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες από ακτιβιστές από πολλές χώρες, που απελάθηκαν από το Ισραήλ, αφότου κατελήφθη ο Στολίσκος για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla) ανοιχτά της Κύπρου. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν κακοποιήσεις όπως ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Οι καταγγελίες έρχονται να προστεθούν στην οργή και τις διεθνείς αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το βίντεο του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον ίδιο να χλευάζει τους ακτιβιστές και τους άνδρες της αστυνομίας να τους κακομεταχειρίζονται με σκαιότητα.

Το Associated Press ανέφερε ότι ορισμένοι από τους ακτιβιστές που αποβιβάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Πέμπτης φαινόταν να κουτσαίνουν.

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου»

Οι ακτιβιστές απελάθηκαν την Πέμπτη από το Ισραήλ και έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί πήραν πτήσεις για τις πατρίδες τους, αφού πολλοί εξ αυτών χρειάστηκε πρώτα να πάνε στο νοσοκομείο.

Μεταξύ των 19 Έλληνων ακτιβιστές που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη, ο Παντελής περιέγραψε την εμπειρία του στο Ισραήλ. Είπε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ότι είναι η σκληρότερη που έχει βιώσει.

«Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μώλωπες. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε.

Ηλεκτροσόκ και σεξουαλική κακοποίηση

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης την Παρασκευή, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές περιέγραψαν επίσης εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Ο Λούκα Πότζι, μιλώντας αμέσως μετά την άφιξή του, κατήγγειλε σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης. «Μας έγδυσαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλότσησαν, έκαναν ηλεκτροσόκ σε πολλούς από μας, ορισμένοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση», είπε.

Ο Ιταλός βουλευτής Ντάριο Καροτενούτο και ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μαντοβάνι, που βρίσκονταν μεταξύ των απελαθέντων, επίσης δήλωσαν ότι τους ξυλοκόπησαν και τους κακομεταχειρίστηκαν.


Επίσης, ο Γάλλος ακτιβιστής Αντριάν Ζουέν, έδειξε στα ΜΜΕ τραύματα και εκχυμώσεις στην πλάτη και τα χέρια του. Είπε ότι προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Είπε ότι πονούσε πολύ, αλλά είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα υπέρ των Παλαιστινίων.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ μαζί σας. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε τον αγώνα. Ίσως αργότερα οργανώσουμε κάτι άλλο για τους στολίσκους. Μπορεί να σκεφτούμε άλλους τρόπους δράσης, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τους Παλαιστινίους», τόνισε.


Η Σαμπρίνα Τσαρίκ, που βοήθησε στην οργάνωση της επιστροφής 37 Γάλλων, δήλωσε στο Reuters ότι πέντε Γάλλοι ακτιβιστές είχαν νοσηλευτεί στην Τουρκία. Κάποιοι εξ αυτών είχαν σπασμένα πλευρά ή κατάγματα σπονδύλων. Επίσης, κάποιοι είχαν κάνει λεπτομερείς κατηγορίες για σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου βιασμού.

Η Γερμανία και η Ισπανία

Για «σοβαρές καταγγελίες» από Γερμανούς ακτιβιστές έκανε λόγο και το Βερολίνο. Ανέφερε ότι ορισμένοι από τους υπηκόους της τραυματίστηκαν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.


Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 44 μέλη του ισπανικού στολίσκου αναμένεται να φτάσουν την Παρασκευή με πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη προς τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη. Τέσσερα από αυτά, είπε, έχουν λάβει ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς.

Μια νομική πηγή στην Ιταλία δήλωσε ότι οι εισαγγελείς εκεί διερευνούν πιθανά εγκλήματα, όπως απαγωγή και σεξουαλική επίθεση.

Η ανακοίνωση του Στολίσκου

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud, ο διοργανωτής της αποστολής, δήλωσε ότι η ομάδα είχε καταγράψει τουλάχιστον 15 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Η χειρότερη συνέβη σε ένα ισραηλινό αποβατικό σκάφος που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδια φυλακή με συρματοπλέγματα και κοντέινερ.

Στην ανακοίνωσή του ο Στολίσκος αναφέρει ότι οι κρατούμενοι ακτιωιστές ρίχτηκαν στα κοντέινερ. Εκεί ξυλοκοπήθηκαν στο κεφάλι και τα πλευρά. Επίσης, καταγγέλλει, υπέστησαν πολλαπλές περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται «ταπεινωτικές σωματικές έρευνες, σεξουαλικός χλευασμός, άγγιγμα και τράβηγμα γεννητικών οργάνων, και πολλαπλά περιστατικά βιασμού».

Από την υποδοχή των Γάλλων ακτιβιστών / REUTERS/Abdul Saboor

«Τουλάχιστον 12 σεξουαλικές επιθέσεις έχουν καταγραφεί μόνο σε αυτό το σκάφος, συμπεριλαμβανομένου πρωκτικού βιασμού και βίαιης διείσδυσης με πιστόλι», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ακτιβιστές ανέφεραν ότι ορισμένες από τις φερόμενες κακοποιήσεις έλαβαν χώρα στη θάλασσα μετά την αναχαίτισή τους από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις και ορισμένες μετά τη σύλληψη και τη φυλάκισή τους στο Ισραήλ.

Διαψεύδει το Ισραήλ

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, οι ισραηλινές αρχές διαψεύδουν την κακοποίηση που υπέστησαν οι ακτιβιστές.

Εκπρόσωπος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών δήλωσε στο Associated Press ότι οι ισχυρισμοί είναι «ψευδείς και εντελώς αβάσιμοι».

«Όλοι οι κρατούμενοι και οι κρατούμενοι κρατούνται σύμφωνα με το νόμο, με πλήρη σεβασμό στα βασικά τους δικαιώματα και υπό την επίβλεψη επαγγελματία και εκπαιδευμένου προσωπικού των φυλακών», ανέφερε. «Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με την επαγγελματική ιατρική κρίση και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας», πρόσθεσε.

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

