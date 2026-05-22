Στιγμές από τα δύο μικρά αγόρια, ηλικίας πέντε και τριών ετών, λίγο πριν η Γαλλίδα μητέρα τους τα εγκαταλείψει σε δάσος στην Πορτογαλία, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν την Πέμπτη (21/5), κατηγορούμενοι ότι εγκατέλειψαν τα παιδιά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο όπου μεγάλωσαν.

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (19/5), γύρω στις 7 μ.μ., να περιπλανώνται σε επαρχιακό δρόμο ανάμεσα στις πορτογαλικές πόλεις Αλκαθέρ ντο Σαλ και Κομπόρτα. Οι Αρχές συνέλαβαν το ζευγάρι στη Φάτιμα, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειότερα.

Σύμφωνα με όσα είπαν τα παιδιά στο ζευγάρι των ντόπιων που τα βρήκε, οι γονείς τους τα είχαν αφήσει μόνα τους κοντά σε αυτοκινητόδρομο, δίνοντάς τους μόνο μία αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό. Μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν στην Πορτογαλία.

Τα παιδιά παίζουν ανέμελα στο αυτοκίνητο

Σε βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο αγόρια φαίνονται να παίζουν ανέμελα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας σε βενζινάδικο στο Μιράντα ντο Ντούρο, κοντά στα ισπανικά σύνορα, λίγο μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία.

Ο πατριός διακρίνεται να παρκάρει το όχημα, ενώ στη συνέχεια εκείνος και η μητέρα βγαίνουν και πλησιάζουν έναν υπάλληλο του πρατηρίου. Στο πίσω κάθισμα, το ένα παιδί σκαρφαλώνει προς τα μπροστινά καθίσματα, ενώ το άλλο σκύβει ανάμεσά τους.

Ο πορτογαλικός τηλεοπτικός σταθμός TVI μετέδωσε ότι το βίντεο καταγράφηκε στις 6:16 μ.μ. της 11ης Μαΐου, ημέρα κατά την οποία η οικογένεια εισήλθε στην Πορτογαλία μέσω της περιοχής Μπραγκάνσα, στα σύνορα με την Ισπανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η μητέρα είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, πριν ξεκινήσει το ταξίδι προς την Πορτογαλία.

Η γιαγιά των παιδιών είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της τα είχε απαγάγει. Αναφορά για αρπαγή ανηλίκων είχε καταθέσει και ο βιολογικός πατέρας των παιδιών, ο οποίος είναι χωρισμένος με τη μητέρα τους.

Μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία, η οικογένεια ταξίδεψε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, περνώντας αρχικά από την περιοχή Μιράντα ντο Κόρβο πριν κατευθυνθεί νότια προς το Αλκαθέρ ντο Σαλ. Το ζευγάρι και τα παιδιά διέμειναν σε ξενοδοχείο της περιοχής, περίπου 20 χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρέθηκαν τα αγόρια.

«Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους»

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα.

«Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι ήταν γεμάτα χώματα και μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματισμένο γόνατο. Κανένα από τα δύο δεν είχε έγγραφα ταυτοποίησης.

Οι κάτοικοι τα μετέφεραν στο σπίτι τους και ειδοποίησαν την αστυνομία. Λίγο αργότερα, τα παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους.

Το «παιχνίδι για να διώξουν τον διάβολο»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα παιδιά προέρχονταν από τη Γαλλία. Όπως φέρεται να κατέθεσαν, οι γονείς τους τούς είπαν ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι για να «διώξουν τον διάβολο».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, το ζευγάρι τους έδεσε τα μάτια και τα οδήγησε σε δασώδη περιοχή, λέγοντάς τους ότι έπρεπε να βρουν ένα μαχαίρι που είχε θαφτεί στο έδαφος. Τα παιδιά άρχισαν να σκάβουν για αρκετή ώρα, μέχρι που ο μεγαλύτερος αφαίρεσε τα μαντίλια από τα μάτια τους και συνειδητοποίησαν ότι είχαν μείνει ολομόναχα.

Πιστεύοντας αρχικά ότι επρόκειτο για παιχνίδι, περιπλανήθηκαν επί ώρες στην περιοχή, όπου οι θερμοκρασίες έφταναν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

🔴🇵🇹Abandonnés au Portugal : deux enfants de trois et cinq ans retrouvés sur une route. Ils ont été confiés aux services de l’ambassade de France. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. #JT20h pic.twitter.com/R3bvSpNsNh — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 21, 2026

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο πατριός

Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, αφού οι Αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητό τους έξω από καφέ στη Φάτιμα.

Σε ανακοίνωσή της, η εθνική χωροφυλακή της Πορτογαλίας ανέφερε ότι οι δύο συλληφθέντες ερευνώνται για κακομεταχείριση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και εγκατάλειψη παιδιών.

Σύμφωνα με το BBC, ο πατέρας των παιδιών είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους από το σπίτι τους στο Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας στις 11 Μαΐου.

Τα δύο αδέλφια φιλοξενούνται πλέον σε δομή προστασίας ανηλίκων και αναμένεται να παραδοθούν στις γαλλικές διπλωματικές Αρχές.