Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 14:39

Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Στιγμές από τα δύο μικρά αγόρια, ηλικίας πέντε και τριών ετών, λίγο πριν η Γαλλίδα μητέρα τους τα εγκαταλείψει σε δάσος στην Πορτογαλία, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν την Πέμπτη (21/5), κατηγορούμενοι ότι εγκατέλειψαν τα παιδιά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο όπου μεγάλωσαν.

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (19/5), γύρω στις 7 μ.μ., να περιπλανώνται σε επαρχιακό δρόμο ανάμεσα στις πορτογαλικές πόλεις Αλκαθέρ ντο Σαλ και Κομπόρτα. Οι Αρχές συνέλαβαν το ζευγάρι στη Φάτιμα, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειότερα.

Σύμφωνα με όσα είπαν τα παιδιά στο ζευγάρι των ντόπιων που τα βρήκε, οι γονείς τους τα είχαν αφήσει μόνα τους κοντά σε αυτοκινητόδρομο, δίνοντάς τους μόνο μία αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό. Μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν στην Πορτογαλία.

Τα παιδιά παίζουν ανέμελα στο αυτοκίνητο

Σε βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο αγόρια φαίνονται να παίζουν ανέμελα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας σε βενζινάδικο στο Μιράντα ντο Ντούρο, κοντά στα ισπανικά σύνορα, λίγο μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία.

Ο πατριός διακρίνεται να παρκάρει το όχημα, ενώ στη συνέχεια εκείνος και η μητέρα βγαίνουν και πλησιάζουν έναν υπάλληλο του πρατηρίου. Στο πίσω κάθισμα, το ένα παιδί σκαρφαλώνει προς τα μπροστινά καθίσματα, ενώ το άλλο σκύβει ανάμεσά τους.

Ο πορτογαλικός τηλεοπτικός σταθμός TVI μετέδωσε ότι το βίντεο καταγράφηκε στις 6:16 μ.μ. της 11ης Μαΐου, ημέρα κατά την οποία η οικογένεια εισήλθε στην Πορτογαλία μέσω της περιοχής Μπραγκάνσα, στα σύνορα με την Ισπανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η μητέρα είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, πριν ξεκινήσει το ταξίδι προς την Πορτογαλία.

Η γιαγιά των παιδιών είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της τα είχε απαγάγει. Αναφορά για αρπαγή ανηλίκων είχε καταθέσει και ο βιολογικός πατέρας των παιδιών, ο οποίος είναι χωρισμένος με τη μητέρα τους.

Μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία, η οικογένεια ταξίδεψε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, περνώντας αρχικά από την περιοχή Μιράντα ντο Κόρβο πριν κατευθυνθεί νότια προς το Αλκαθέρ ντο Σαλ. Το ζευγάρι και τα παιδιά διέμειναν σε ξενοδοχείο της περιοχής, περίπου 20 χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρέθηκαν τα αγόρια.

«Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους»

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα.

«Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι ήταν γεμάτα χώματα και μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματισμένο γόνατο. Κανένα από τα δύο δεν είχε έγγραφα ταυτοποίησης.

Οι κάτοικοι τα μετέφεραν στο σπίτι τους και ειδοποίησαν την αστυνομία. Λίγο αργότερα, τα παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους.

Το «παιχνίδι για να διώξουν τον διάβολο»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα παιδιά προέρχονταν από τη Γαλλία. Όπως φέρεται να κατέθεσαν, οι γονείς τους τούς είπαν ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι για να «διώξουν τον διάβολο».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, το ζευγάρι τους έδεσε τα μάτια και τα οδήγησε σε δασώδη περιοχή, λέγοντάς τους ότι έπρεπε να βρουν ένα μαχαίρι που είχε θαφτεί στο έδαφος. Τα παιδιά άρχισαν να σκάβουν για αρκετή ώρα, μέχρι που ο μεγαλύτερος αφαίρεσε τα μαντίλια από τα μάτια τους και συνειδητοποίησαν ότι είχαν μείνει ολομόναχα.

Πιστεύοντας αρχικά ότι επρόκειτο για παιχνίδι, περιπλανήθηκαν επί ώρες στην περιοχή, όπου οι θερμοκρασίες έφταναν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο πατριός

Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, αφού οι Αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητό τους έξω από καφέ στη Φάτιμα.

Σε ανακοίνωσή της, η εθνική χωροφυλακή της Πορτογαλίας ανέφερε ότι οι δύο συλληφθέντες ερευνώνται για κακομεταχείριση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και εγκατάλειψη παιδιών.

Σύμφωνα με το BBC, ο πατέρας των παιδιών είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους από το σπίτι τους στο Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας στις 11 Μαΐου.

Τα δύο αδέλφια φιλοξενούνται πλέον σε δομή προστασίας ανηλίκων και αναμένεται να παραδοθούν στις γαλλικές διπλωματικές Αρχές.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Δείτε βίντεο 22.05.26

Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ
Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

