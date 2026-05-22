Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μία γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα.

Η γυναίκα, φέρει σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι και μετά το ατύχημα διακομίσθηκε στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στην προσπάθεια της γυναίκας να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Η νταλίκα που εισέρχονταν στην οδό Αθηνών από τον κυκλικό κόμβο την παρέσυρε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στο σημείο την ώρα του ατυχήματος υπήρχε έντονη κίνηση, ενώ έξω από το υποκατάστημα τραπέζης που βρίσκεται μπροστά από το σημείο του ατυχήματος υπήρχε ουρά πολιτών που ανέμεναν τη σειρά τους για το ATM. Παράλληλα πέραν την συνεχούς κίνησης των διερχόμενων οχημάτων, στην άκρη του οδοστρώματος υπήρχαν και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο οδηγός της νταλίκας στρίβοντας δεξιά για να μπει στην Αθηνών με κατεύθυνση προς Αλυκές, άγνωστο για ποιόν λόγο δεν πρόλαβε να ανακόψει ταχύτητα έγκαιρα και παρέσυρε τη γυναίκα.

Η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα δίπλα από το μεγάλο όχημα με τραύμα στο κεφάλι με πολίτες να σπεύσουν να τη βοηθήσουν. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.