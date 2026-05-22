Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο κοριτσάκι με αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες στο σώμα
Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά χτυπήματα
Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο διακομίστηκε χθες το βράδυ από την μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά χτυπήματα.
Σύμφωνα με το neakriti, το παιδί έφερε μώλωπες στο κορμάκι του, εκχυμώσεις και εκδορές, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο και άμεσα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο.
«Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», τόνισε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.
Παιδοχειρουργοί, νευροχειρουργοί και παιδίατροι του νοσοκομείου Χανίων που εξέτασαν το κοριτσάκι, έκριναν επιτακτική την ανάγκη διακομιδής του στο ΠΑΓΝΗ, για νοσηλεία στην εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων. Για το σοβαρό περιστατικό εκλήθη η Αστυνομία που από χθες το βράδυ είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Εισαγγελία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 3χρονο αγγελούδι βρισκόταν σε παιδική χαρά της πόλης των Χανίων. Η μητέρα είναι Ρομά και ο πατέρας Πακιστανός υπήκοος. Οι συνθήκες τραυματισμού του είναι υπό διερεύνηση.
