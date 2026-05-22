Τι είπε ο Βαλαντσιούνας για το μέλλον του στο ΝΒΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, βρέθηκε στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος, αφού οι υποχρεώσεις των Ντένβερ Νάγκετς στο ΝΒΑ για την φετινή σεζόν ολοκληρώθηκαν με άδοξο τρόπο.

Όσο βρισκόταν εκεί, ο Λιθουανός σταρ μίλησε στα ΜΜΕ της χώρας για το μέλλον του στο ΝΒΑ, αλλά και τι περιμένει από την ερχόμενη offseason.

Ο Βαλαντσιούνας, στο basketnews δήλωσε ότι η σεζόν για τους Νάγκετς ολοκληρώθηκε με απογοητευτικό τρόπο, καθώς παρουσιάστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών. Επίσης ανέφερε ότι η ομάδα του Ντένβερ πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη σεζόν και θα έχει πολύ δουλειά το καλοκαίρι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βαλαντσιούνας:

«Τελειώσαμε με πικρή νότα. Ήταν μια απογοητευτική σεζόν. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε και δεν ήταν το πώς περιμέναμε να τελειώσει. Όπως λέει και η παροιμία, είναι πολύ αργά για να αλλάξουμε οτιδήποτε τώρα. Απλώς πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά στην επόμενη σεζόν».

«Πάντα υπάρχει ελπίδα. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει και ποιες αποφάσεις θα πάρει η διοίκηση. Όλα είναι στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή, η δουλειά γίνεται στην οffseason. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν».

Στην 14η σεζόν του στο NBA, ο Βαλαντσιούνας έπαιξε 69 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 8,4 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 13 λεπτά συμμετοχής.