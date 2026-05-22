Κωνσταντίνος Παρθένης: Το έργο του «Ποίηση» πουλήθηκε σε δημοπρασία για 1.258.000 ευρώ
Art 22 Μαΐου 2026, 08:36

Ο πίνακας δημιουργήθηκε το 1950 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη.

Είναι το πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ου αιώνα και φιλοτεχνήθηκε το 1950.

Το έργο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη «Ποίηση (Ευαγγελισμός)» σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καθώς πωλήθηκε έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ στη δημοπρασία του οίκου Bonhams, κατακτώντας τον τίτλο του ακριβότερου ελληνικού έργου του 20ού αιώνα.

Ο πίνακας δημιουργήθηκε το 1950 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η αρχική τιμή που ξεπεράστηκε

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με την αρχική εκτίμηση να ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Οι πρώτες προσφορές αυξάνονταν κατά 10.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να πλειοδοτούν με διαφορές των 50.000 ευρώ, μέχρι που το έργο κατακυρώθηκε στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό στο οποίο προστέθηκαν ακόμη 250.000 ευρώ προμήθειας.

Η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ το ανώτατο εκτιμώμενο όριο των 500.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο του Παρθένη που έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία.

Παράλληλα, έχει παρουσιαστεί σε αρκετές εκθέσεις αφιερωμένες στον καλλιτέχνη, με πιο πρόσφατη εκείνη της Εθνική Πινακοθήκη το 2022, όπου κατείχε κεντρική θέση στον εκθεσιακό χώρο. Ανήκε σε ιδιωτική συλλογή.

