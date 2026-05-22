Concept item 22 Μαΐου 2026, 09:00
Eνσωμάτωση

Η νέα τσάντα της Prada καταργεί την έννοια της τσάντας

Γιατί ένα σατέν πουγκί με κορδόνι και την υπογραφή Prada μπορεί να είναι το απροσδόκητο αξεσουάρ του καλοκαιριού εν είδει τσάντας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μετά την εμφάνιση μιας σατινέ τσάντας (η οποία έμοιαζε με το πουγκί της συσκευασίας των luxury προϊόντων) στην επίδειξη μόδας της Prada για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το item με κορδόνι έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει το πιο περιζήτητο αξεσουάρ του καλοκαιριού –την ονομάζουμε τσάντα και είναι ταυτόχρονα λειτουργική, κομψή και ελαφρώς παιχνιδιάρικη

Η επίδειξη της Prada για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 επικεντρώθηκε σε μια σύγκρουση στοιχείων, ταλαντευόμενη μεταξύ της στολής εργασίας –μια διαχρονική αναφορά για τους σχεδιαστές του ιταλικού οίκου, Miuccia Prada και Raf Simons– και της βραδινής ενδυμασίας, η οποία αποτυπώθηκε σε πολύχρωμες σατινέ παρεμβάσεις, διακοσμητικά στοιχεία με πούλιες και πολύχρωμα γάντια όπερας.

Ελευθερία

Οι συν-δημιουργικοί καλλιτεχνικοί διευθυντές την χαρακτήρισαν ως «νέα κομψότητα», όπου τα ρούχα απελευθερώθηκαν από τις παραδοσιακές φόρμες τους (αλλά και χρήσεις τους).

«Υπάρχει η ελευθερία να συνδυάζουμε διαφορετικά στοιχεία, να συνθέτουμε» δήλωσε ο Simons μετά την επίδειξη, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η πιο ελεύθερη συλλογή του δίδυμου μέχρι σήμερα.

Αποτελεί μια σύγχρονη παραλλαγή της βραδινής τσάντας, ταυτόχρονα λειτουργική, κομψή και λίγο παιχνιδιάρικη –όχι πολύ διαφορετική από την υιοθέτηση του νάιλον από τη Miuccia Prada τη δεκαετία του 1980, όπου με το σακίδιο «Vela» του 1984, έπεισε ότι το συνθετικό ύφασμα μπορούσε να είναι εξίσου πολυτελές με το δέρμα

Η έννοια της πολυτέλειας

Αυτή η χαρισματική αντιπαράθεση ίσως αποτυπώθηκε καλύτερα σε μία από τις τσάντες της συλλογής: την απλή, υφασμάτινη σακούλα, που συνήθως χρησιμοποιείται για την προστασία των αξεσουάρ κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά τους, η οποία εδώ επανασχεδιάστηκε σε πολύχρωμο σατέν και δέρμα (αντί για το συνηθισμένο βαμβακερό καμβά).

Αποτελεί μια σύγχρονη παραλλαγή της βραδινής τσάντας, ταυτόχρονα λειτουργική, κομψή και λίγο παιχνιδιάρικη –όχι πολύ διαφορετική από την υιοθέτηση του νάιλον από τη Miuccia Prada τη δεκαετία του 1980, όπου με το σακίδιο «Vela» του 1984, έπεισε ότι το συνθετικό ύφασμα μπορούσε να είναι εξίσου πολυτελές με το δέρμα.

Στην επίδειξη της Prada, τα μοντέλα τις κρατούσαν στο χέρι, αλλά μπορούμε, εξίσου κομψά, να χρησιμοποιήσουμε τα κορδόνια για να κρεμάσουμε την τσάντα στον καρπό

Τα απαραίτητα

Και τώρα, η τσάντα με κορδόνι έχει όλα τα εχέγγυα για να αναδειχθεί στο αξεσουάρ του καλοκαιριού. Είναι απλή στη δομή της, αλλά εκπληκτικά πρακτική για να μεταφέρει κανείς τα απαραίτητα (iPhone, πιστωτικές κάρτες, λίγα καλλυντικά, ένα roll on άρωμα).

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ζεστές μέρες και νύχτες, όταν δε θέλουμε πλέον να κουβαλάμε βαριές τσάντες ή να ιδρώνουν τα χέρια μας από τους ιμάντες –το σατέν πουγκί μοιάζει και είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Απλά το αρπάζουμε και φεύγουμε. Στην επίδειξη της Prada, τα μοντέλα τις κρατούσαν στο χέρι, αλλά μπορούμε, εξίσου κομψά, να χρησιμοποιήσουμε τα κορδόνια για να κρεμάσουμε την τσάντα στον καρπό.

  • Στιλιστική σημείωση: Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε τσάντα οποιοδήποτε πουγκί είναι κάπως πιο φαντεζί και σας γυαλίζει στο μάτι, δεν είναι ανάγκη να είναι Prada που στοιχίζει γύρω στα 500 ευρώ.

Δείτε ολόκληρη τη συλλογή SS 2026 της Prada

*Με στοιχεία από wallpaper.com | Αρχική Φωτό: Prada 

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

