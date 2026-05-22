Η νέα τσάντα της Prada καταργεί την έννοια της τσάντας

Μετά την εμφάνιση μιας σατινέ τσάντας (η οποία έμοιαζε με το πουγκί της συσκευασίας των luxury προϊόντων) στην επίδειξη μόδας της Prada για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το item με κορδόνι έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει το πιο περιζήτητο αξεσουάρ του καλοκαιριού –την ονομάζουμε τσάντα και είναι ταυτόχρονα λειτουργική, κομψή και ελαφρώς παιχνιδιάρικη

Η επίδειξη της Prada για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 επικεντρώθηκε σε μια σύγκρουση στοιχείων, ταλαντευόμενη μεταξύ της στολής εργασίας –μια διαχρονική αναφορά για τους σχεδιαστές του ιταλικού οίκου, Miuccia Prada και Raf Simons– και της βραδινής ενδυμασίας, η οποία αποτυπώθηκε σε πολύχρωμες σατινέ παρεμβάσεις, διακοσμητικά στοιχεία με πούλιες και πολύχρωμα γάντια όπερας.

Ελευθερία

Οι συν-δημιουργικοί καλλιτεχνικοί διευθυντές την χαρακτήρισαν ως «νέα κομψότητα», όπου τα ρούχα απελευθερώθηκαν από τις παραδοσιακές φόρμες τους (αλλά και χρήσεις τους).

«Υπάρχει η ελευθερία να συνδυάζουμε διαφορετικά στοιχεία, να συνθέτουμε» δήλωσε ο Simons μετά την επίδειξη, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η πιο ελεύθερη συλλογή του δίδυμου μέχρι σήμερα.

Αποτελεί μια σύγχρονη παραλλαγή της βραδινής τσάντας, ταυτόχρονα λειτουργική, κομψή και λίγο παιχνιδιάρικη –όχι πολύ διαφορετική από την υιοθέτηση του νάιλον από τη Miuccia Prada τη δεκαετία του 1980, όπου με το σακίδιο «Vela» του 1984, έπεισε ότι το συνθετικό ύφασμα μπορούσε να είναι εξίσου πολυτελές με το δέρμα

Η έννοια της πολυτέλειας

Αυτή η χαρισματική αντιπαράθεση ίσως αποτυπώθηκε καλύτερα σε μία από τις τσάντες της συλλογής: την απλή, υφασμάτινη σακούλα, που συνήθως χρησιμοποιείται για την προστασία των αξεσουάρ κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά τους, η οποία εδώ επανασχεδιάστηκε σε πολύχρωμο σατέν και δέρμα (αντί για το συνηθισμένο βαμβακερό καμβά).

Τα απαραίτητα

Και τώρα, η τσάντα με κορδόνι έχει όλα τα εχέγγυα για να αναδειχθεί στο αξεσουάρ του καλοκαιριού. Είναι απλή στη δομή της, αλλά εκπληκτικά πρακτική για να μεταφέρει κανείς τα απαραίτητα (iPhone, πιστωτικές κάρτες, λίγα καλλυντικά, ένα roll on άρωμα).

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ζεστές μέρες και νύχτες, όταν δε θέλουμε πλέον να κουβαλάμε βαριές τσάντες ή να ιδρώνουν τα χέρια μας από τους ιμάντες –το σατέν πουγκί μοιάζει και είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Απλά το αρπάζουμε και φεύγουμε. Στην επίδειξη της Prada, τα μοντέλα τις κρατούσαν στο χέρι, αλλά μπορούμε, εξίσου κομψά, να χρησιμοποιήσουμε τα κορδόνια για να κρεμάσουμε την τσάντα στον καρπό.

Στιλιστική σημείωση: Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε τσάντα οποιοδήποτε πουγκί είναι κάπως πιο φαντεζί και σας γυαλίζει στο μάτι, δεν είναι ανάγκη να είναι Prada που στοιχίζει γύρω στα 500 ευρώ.

από wallpaper.com |Prada