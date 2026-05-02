Τα νέα παπούτσια της Chanel δεν είναι καν παπούτσια – Καμία σόλα, δύο κορδόνια

Από τη στιγμή που ο Matthieu Blazy ανέλαβε τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στη Chanel πέρυσι, το μόνο θέμα συζήτησης είναι το πόσο δημιουργική ιδιοφυΐα είναι. Οι πρώτες του συλλογές εξαντλούνται αμέσως στα καταστήματα υψηλής ραπτικής, καθώς άνθρωποι από όλο τον κόσμο επιθυμούν να φορέσουν τα πατρόν του.

«Όμως, Matthieu, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για αυτά τα παπούτσια χωρίς παπούτσια από την επίδειξη Cruise 2027» σχολιάζει η Hedy Philips στο People μιλώντας για τα υποδήματα που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση των τελευταίων ετών. Ίσως γιατί δεν μοιάζουν με αυτό που δηλώνουν.

Ημιτελή σανδάλια σε χρυσό, ασημί και μαύρο

Στις 28 Απριλίου, ο Blazy παρουσίασε τη νέα συλλογή Cruise στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας, με την πρώτη σειρά γεμάτη διάσημα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Νικόλ Κίντμαν και ο A$AP Rocky. Τα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα φορώντας ρούχα με λογότυπα, κλασικές υφές και μια πινελιά φαντασίας, σύμφωνα με τις σημειώσεις της επίδειξης που μοιράστηκε το W.

Αυτό που τράβηξε γρήγορα τα βλέμματα όλων, όμως, ήταν τα μοναδικά παπούτσια που περιλάμβαναν μόνο μια κάλυψη για τη φτέρνα και δύο μικρά κορδόνια γύρω από τον αστράγαλο για να τα κρατάει στη θέση τους. Όλο το υπόλοιπο πόδι ήταν γυμνό –ημιξυπόλυτο.

Διακοπές, η λέξη-κλειδί

Αυτά τα παπούτσια ξεπερνούν τα όρια που έχουν θέσει μέχρι τώρα τα περισσότερα παπούτσια, καθώς στερούνται περίπου τα τρία τέταρτα της σόλας. Ουσιαστικά, πάνω από το μισό του ποδιού σας έρχεται σε πλήρη επαφή με το έδαφος.

Μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι αυτή η συλλογή προορίζεται για όσους χρησιμοποιούν τη λέξη «διακοπές» ως μεσαίο όνομα, για τους οποίους τα παπούτσια είναι ένα μέσο διασκέδασης και όχι μια απλή αναγκαιότητα.

Ωστόσο…

Στην πασαρέλα, αυτά τα σανδάλια συνδυάστηκαν με φορέματα σε στυλ γοργόνας με πούλιες και σκουλαρίκια σαν κοχύλια, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είναι το όνειρο κάθε λουόμενης.

«Αλλά και πάλι, αναρωτιέμαι για τη θερμοκρασία. Έχετε πατήσει ποτέ στην άμμο τον Αύγουστο; Ποτέ στη ζωή μου δεν έτρεξα πιο γρήγορα από όταν προσπάθησα να φτάσω από το πεζοδρόμιο στη θάλασσα στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα, ξυπόλητη -και μιλάμε μόνο για τη Φλόριντα. Η άμμος σε πιο ζεστά κλίματα πρέπει να είναι διαβολική για το γυμνό δέρμα» παρατηρεί η Hedy Philips στο People και συνεχίζει:

«Το μόνο μέρος όπου πραγματικά νιώθω ότι θα φορούσα ένα τέτοιο ζευγάρι παπούτσια (εκτός από το σπίτι μου για μερικές χαριτωμένες φωτογραφίες) είναι στο δροσερό γρασίδι του σπιτιού μου στο Midwest.

»Θα προστάτευε τις φτέρνες μου, ενώ τα δάχτυλά μου θα διασκέδαζαν. Αλλά δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι στις μικρές πόλεις ξοδεύουν χρήματα για Chanel για να παίζουν στο γρασίδι. (Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι το κάνουν, και τους υποστηρίζω). Ωστόσο, όλοι ζούμε με τα Crocs και τις Havaianas μας».

Μπράβο!

«Εντάξει, ρεαλιστικά μιλώντας, καταλαβαίνω ότι αυτά τα υποδήματα αποτελούν μέρος της φαντασίωσης της συλλογής. Δεν χρειάζεται τα πάντα να βασίζονται στην πρακτικότητα, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της μόδας» συμπληρώνει η Hedy Philips και καταλήγει:

«Για άλλη μια φορά, ο Blazy κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που έχει γίνει θέμα συζήτησης, φέρνοντας τη Chanel στο επίκεντρο του zeitgeist ως οίκο μόδας που είναι επίκαιρος, μοντέρνος και ξεφεύγει σαφώς από τα καθιερωμένα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Danya Issawi σχολιάζει στο The Cut: «Όπως και να έχει, μπράβο στον Blazy που καινοτόμησε στον τομέα των υποδημάτων με τρόπους που πριν ήταν αδιανόητοι και άφησε τους οπαδούς της Chanel με το στόμα ανοιχτό».

*Αρχική Φωτό: REUTERS/Vincent West