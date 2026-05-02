Τα νέα παπούτσια της Chanel δεν είναι καν παπούτσια – Καμία σόλα, δύο κορδόνια
Τα νέα παπούτσια της Chanel δεν είναι καν παπούτσια – Καμία σόλα, δύο κορδόνια

Ο Matthieu Blazy ως (σχετικά φρέσκος) καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel ανακήρυξε επίσημα τη σεζόν ως το καλοκαίρι των εκκεντρικών παπουτσιών.

Έφη Αλεβίζου
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Από τη στιγμή που ο Matthieu Blazy ανέλαβε τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στη Chanel πέρυσι, το μόνο θέμα συζήτησης είναι το πόσο δημιουργική ιδιοφυΐα είναι. Οι πρώτες του συλλογές εξαντλούνται αμέσως στα καταστήματα υψηλής ραπτικής, καθώς άνθρωποι από όλο τον κόσμο επιθυμούν να φορέσουν τα πατρόν του.

«Όμως, Matthieu, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για αυτά τα παπούτσια χωρίς παπούτσια από την επίδειξη Cruise 2027» σχολιάζει η Hedy Philips στο People μιλώντας για τα υποδήματα που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση των τελευταίων ετών. Ίσως γιατί δεν μοιάζουν με αυτό που δηλώνουν.

Ημιτελή σανδάλια σε χρυσό, ασημί και μαύρο

Στις 28 Απριλίου, ο Blazy παρουσίασε τη νέα συλλογή Cruise στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας, με την πρώτη σειρά γεμάτη διάσημα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Νικόλ Κίντμαν και ο A$AP Rocky. Τα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα φορώντας ρούχα με λογότυπα, κλασικές υφές και μια πινελιά φαντασίας, σύμφωνα με τις σημειώσεις της επίδειξης που μοιράστηκε το W.

Αυτό που τράβηξε γρήγορα τα βλέμματα όλων, όμως, ήταν τα μοναδικά παπούτσια που περιλάμβαναν μόνο μια κάλυψη για τη φτέρνα και δύο μικρά κορδόνια γύρω από τον αστράγαλο για να τα κρατάει στη θέση τους. Όλο το υπόλοιπο πόδι ήταν γυμνό –ημιξυπόλυτο.

Αυτά τα παπούτσια ξεπερνούν τα όρια που έχουν θέσει μέχρι τώρα τα περισσότερα παπούτσια, καθώς στερούνται περίπου τα τρία τέταρτα της σόλας. Ουσιαστικά, πάνω από το μισό του ποδιού σας έρχεται σε πλήρη επαφή με το έδαφος

Διακοπές, η λέξη-κλειδί

Αυτά τα παπούτσια ξεπερνούν τα όρια που έχουν θέσει μέχρι τώρα τα περισσότερα παπούτσια, καθώς στερούνται περίπου τα τρία τέταρτα της σόλας. Ουσιαστικά, πάνω από το μισό του ποδιού σας έρχεται σε πλήρη επαφή με το έδαφος.

Μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι αυτή η συλλογή προορίζεται για όσους χρησιμοποιούν τη λέξη «διακοπές» ως μεσαίο όνομα, για τους οποίους τα παπούτσια είναι ένα μέσο διασκέδασης και όχι μια απλή αναγκαιότητα.

Στην πασαρέλα, αυτά τα σανδάλια συνδυάστηκαν με φορέματα σε στυλ γοργόνας με πούλιες και σκουλαρίκια σαν κοχύλια REUTERS/Vincent West

Στην πασαρέλα, αυτά τα σανδάλια συνδυάστηκαν με φορέματα σε στυλ γοργόνας με πούλιες και σκουλαρίκια σαν κοχύλια, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είναι το όνειρο κάθε λουόμενης.

«Αλλά και πάλι, αναρωτιέμαι για τη θερμοκρασία. Έχετε πατήσει ποτέ στην άμμο τον Αύγουστο; Ποτέ στη ζωή μου δεν έτρεξα πιο γρήγορα από όταν προσπάθησα να φτάσω από το πεζοδρόμιο στη θάλασσα στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα, ξυπόλητη -και μιλάμε μόνο για τη Φλόριντα. Η άμμος σε πιο ζεστά κλίματα πρέπει να είναι διαβολική για το γυμνό δέρμα» παρατηρεί η Hedy Philips στο People και συνεχίζει:

«Το μόνο μέρος όπου πραγματικά νιώθω ότι θα φορούσα ένα τέτοιο ζευγάρι παπούτσια (εκτός από το σπίτι μου για μερικές χαριτωμένες φωτογραφίες) είναι στο δροσερό γρασίδι του σπιτιού μου στο Midwest.

»Θα προστάτευε τις φτέρνες μου, ενώ τα δάχτυλά μου θα διασκέδαζαν. Αλλά δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι στις μικρές πόλεις ξοδεύουν χρήματα για Chanel για να παίζουν στο γρασίδι. (Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι το κάνουν, και τους υποστηρίζω). Ωστόσο, όλοι ζούμε με τα Crocs και τις Havaianas μας».

Μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι αυτή η συλλογή προορίζεται για όσους χρησιμοποιούν τη λέξη «διακοπές» ως μεσαίο όνομα, για τους οποίους τα παπούτσια είναι ένα μέσο διασκέδασης και όχι μια απλή αναγκαιότητα

«Εντάξει, ρεαλιστικά μιλώντας, καταλαβαίνω ότι αυτά τα υποδήματα αποτελούν μέρος της φαντασίωσης της συλλογής. Δεν χρειάζεται τα πάντα να βασίζονται στην πρακτικότητα, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της μόδας» συμπληρώνει η Hedy Philips και καταλήγει:

«Για άλλη μια φορά, ο Blazy κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που έχει γίνει θέμα συζήτησης, φέρνοντας τη Chanel στο επίκεντρο του zeitgeist ως οίκο μόδας που είναι επίκαιρος, μοντέρνος και ξεφεύγει σαφώς από τα καθιερωμένα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Danya Issawi σχολιάζει στο The Cut: «Όπως και να έχει, μπράβο στον Blazy που καινοτόμησε στον τομέα των υποδημάτων με τρόπους που πριν ήταν αδιανόητοι και άφησε τους οπαδούς της Chanel με το στόμα ανοιχτό».

Δείτε ολόκληρο το σόου Chanel Cruise 2026/27

*Αρχική Φωτό: REUTERS/Vincent West

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

