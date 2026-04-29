Παιχνίδι, κομψότητα και «καμία ηλικία» – Η νέα συλλογή Cruise της Chanel αναδεικνύει το κοινό της

Η «Matthieu Blazy-μανία» ήταν τόσο έντονη που επισκίασε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού -φανταστείτε ουρές μιας ώρας έξω από τα καταστήματα και εκλεπτυσμένες αλλά αμείλικτες μάχες μέσα στα καταστήματα για τα παπούτσια- οπότε είναι αυτονόητο ότι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μόδας έχει αποστομώσει και με το παραπάνω τους επικριτές του για τη νέα του στη Chanel.

Η πρώτη του συλλογή Chanel Cruise 26/27, που παρουσιάστηκε στο Μπιαρίτς, εκεί όπου η Gabrielle Chanel ίδρυσε τον οίκο της το 1915, ενισχύει ακόμη περισσότερο την υπόθεσή του. Η λέξη-κλειδί για την πασαρέλα ήταν: διαχρονικότητα.

Η ηλικία δεν έχει σημασία

Οι μακροχρόνιες πελάτισσες της Chanel φοβούνταν ότι ο Blazy δεν θα ικανοποιούσε τις ανάγκες τους. Ότι αντίθετα θα εστίαζε σε ένα νεότερο, πιο τολμηρό κοινό. Η απάντησή του; Να δημιουργήσει κομμάτια που αψηφούν την ηλικία και να ενσωματώσει μοντέλα διαφορετικών γενεών σε κάθε επίδειξη.

«Βοηθώντας τις γυναίκες να απελευθερωθούν από τους κυριολεκτικούς περιορισμούς των συμβατικών κανόνων που χαρακτήριζαν μια ζωή περιορισμένη στα σαλόνια»

«Σούπερ καταναλώτριες»

Ας πάρουμε για παράδειγμα την 50χρονη Στέφανι Σίμουρ, που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026, την 58χρονη Νικόλ Κίντμαν, που είναι πλέον το πρόσωπο της σειράς γυαλιών της Chanel, και την 65χρονη Τίλντα Σουίντον, την οποία ο οίκος ντύσει σε όλα τα κόκκινα χαλιά και πρόσφατα για τα βραβεία BAFTA, αναφέροντας μόνο μερικές από τις γυναίκες άνω των 50 ετών που προβάλλει η μάρκα.

Όλες ανήκουν στη γυναικεία δημογραφική ομάδα που, σύμφωνα με το Forbes, αντιπροσωπεύει το 27% του συνόλου των καταναλωτικών δαπανών.

Η ομάδα αυτή αποκαλείται «σούπερ καταναλώτριες» και θεωρείται η πλουσιότερη και πιο δραστήρια γενιά στην ιστορία. Μια δημογραφική ομάδα που, ωστόσο, συχνά παραβλέπεται.

Ύπαρξη κι αντίληψη

Όχι, όπως φαίνεται, από τον Blazy. Και αυτό το μήνυμα διατρέχει την κολεξιόν Cruise 26/27. Για τη συλλογή, γράφει: «Η Chanel βρήκε στο Μπιαρίτς διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης και αντίληψης, κίνησης και ελευθερίας. Τους έκανε το βάθρο της μόδας της.

»Είναι ένας τόπος που προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και φαντασίας. Μεταξύ καλλιτεχνών, εργατών, αριστοκρατών, ναυτικών και του φυσικού κόσμου, όλοι και όλα μοιράζονταν την ίδια σκηνή, ζώντας μαζί ως κανόνας. Όλοι είχαν έναν ρόλο να παίξουν».

Το παρελθόν και το παρόν σε μια πασαρέλα

Τα look είναι ένα μείγμα παιχνιδιάρικων statement κομματιών -πουκάμισα με ρίγες Μπασκ, φούστες με όγκο και πολλά επίπεδα υφάσματος και μαγιό εμπνευσμένα από το παρελθόν που παίζουν με το παραθαλάσσιο θέμα της γύμνιας- μαζί με στοιχεία του φυσικού κόσμου συνδεδεμένα με μετάξια, πούλιες σε σχήμα ψαροκόκαλου και πλεκτά με χάντρες.

Και μετά τα κλασικά χαρακτηριστικά, που σίγουρα θα ικανοποιήσουν κάθε παλιό λάτρη της Chanel: καλαίσθητα τουίντ, καλοραμμένα καθημερινά ρούχα και επανεφευρέσεις του εμβληματικού λογότυπου σε ένα κολάρο που τραβάει την προσοχή.

Τα στοιχεία της φύσης και τα χαλαρά πατρόν

Ο στόχος αυτός αντανακλά την ίδια την αποστολή της Gabrielle Chanel, όταν άνοιξε τον πρώτο της οίκο υψηλής ραπτικής στο Μπιαρίτς.

«Βοηθώντας τις γυναίκες να απελευθερωθούν από τους κυριολεκτικούς περιορισμούς των συμβατικών κανόνων που χαρακτήριζαν μια ζωή περιορισμένη στα σαλόνια, ήταν ο κόσμος της υπαίθρου, των στοιχείων της φύσης, της θάλασσας, της παραλίας, του ήλιου και του ανέμου, που απαιτούσε πρακτικότητα και άνεση στην κίνηση» αναφέρουν οι σημειώσεις της επίδειξης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finch & Partners (@finchandpartners)

*Αρχική Φωτό: REUTERS/Vincent West