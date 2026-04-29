Ανανέωσε με την ΑΕΚ ο Βίντα (vid)

Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα συνεχίζουν μαζί μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, με τον Κροάτη στόπερ να υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Ένωση, στην οποία όπως όλα δείχνουν θα σταματήσει την καριέρα του.

Πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσιεύματα από την Κροατία ανέφεραν ότι ο Ντομαγκόι Βίντα έχει πρόταση από την Εθνική Κροατίας για να μπει στο τιμ του Ζλάτκο Ντάλιτς ως βοηθός μιας και υπάρχει ιδιαίτερη εκτίμηση προς το πρόσωπό του.

Ωστόσο, ο Κροάτης απάντησε αρνητικά καθώς ήθελε να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε την παραμονή του στην ομάδα αφού εκτιμά ιδιαίτερα και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες αλλά και την ηγετική του φυσιογνωμία μέσα στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ο Ντομαγκόι Βίντα έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και θα συνεχίσει για ένα ακόμα χρόνο στην ΑΕΚάρα μας!».