Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν
Για έναν ακόμη χρόνο θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ ο Ντομαγκόι Βίντα, κλείνοντας την καριέρα του με τα κιτρινόμαυρα!
Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους και πλέον μένουν μονάχα οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις. Ο Κροάτης στόπερ, παρότι σε λίγες μέρες θα συμπληρώσει τα 37 χρόνια ζωής, έχει επιβεβαιώσει και φέτος πόσο πολύτιμος είναι για την «Ένωση», όταν αγωνίζεται και όταν είναι στον πάγκο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Ιούλιο του 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 122 εμφανίσεις, με 10 γκολ και έξι ασίστ, αποτελώντας βασικό κομμάτι της επιτυχίας της ομάδας, με αποκορύφωμα το νταμπλ της σεζόν 2022/23.
Η επιθυμία του Βίντα
Ο Κροάτης αμυντικός είχε εκφράσει την επιθυμία του να μείνει στην «Ένωση» και γι’ αυτό προ καιρού είχε απορρίψει πρόταση να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Κροατίας.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει την κοινή επιθυμία όλων στον σύλλογο να διατηρηθεί ο Βίντα στο ρόστερ, με τον ίδιο άλλωστε να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συνεχίσει και να παραμείνει ενεργό μέλος του πρότζεκτ.
Επίσης, στην ΑΕΚ έχει γίνει συζήτηση και για την επόμενη ημέρα του Βίντα, όταν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, προκειμένου να αναλάβει ένα διαφορετικό πόστο στην ομάδα.
