Με τα μεγάλα «στοιχήματα» για τον ελληνικό τουρισμό να βρίσκονται μπροστά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία του για την πορεία το τέλος του πολέμου.

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή δεν αφήνουν αδιάφορη την Ελλάδα

«Εκτιμώ, ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε ‘last minute booking’, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας» είπε αλλά συγκρατήθηκε προσθέτοντας πως δεν μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση.

O Κυρ. Μητσοτάκης βλέπει την κρίση ως ευκαιρία

«Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα» ανέφερε με ενθουσιασμό όμως «κατέβασε ταχύτητα» γιατί «προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ‘κράτημα’».

Όμως, δεν αισθάνθηκε ότι «αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά».

Επίσης υπογράμμισε ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει το μερίδιο αγοράς, «αν η «πίτα» συνολικά μικρύνει, να είμαστε εμείς η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση.

«Ζούμε, προφανώς, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν προορισμοί σήμερα στη Μέση Ανατολή που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή να μην είναι δημοφιλείς. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό» σημείωσε.

Απέκρουσε την έννοια του υπερτουρισμού

Για το ζήτημα του υπερτουρισμού που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Καταρχάς, αποκρούω την έννοια του υπερτουρισμού. Η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με τον τουρισμό. Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί έναν κλάδο στον οποίο απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει προφανείς συνέργειες με πολλούς άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως, παραδείγματος χάριν, ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής. Και δεν πιστεύω ότι η χώρα μας έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως αυτά τα οποία έχουμε δει σε άλλες χώρες, όπου αρχίζει να υπάρχει πια μια κοινωνική αντίδραση απέναντι στον τουρισμό».

Ο εσωτερικός τουρισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός για τη σημασία του εσωτερικού τουρισμού, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του «Τουρισμός για όλους».

«Θέλουμε οι Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να περάσουν έστω και μία εβδομάδα διακοπές, να μπορούν να το κάνουν, και αυτό βέβαια σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία αυτά για να κατευθύνουμε τουριστική κίνηση εκεί που μπορεί συγκυριακά αυτό να είναι πιο απαραίτητο» ανέφερε.