Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες

Πλώρη για την πλατεία Θησείου βάζει το «καράβι», με «καπετάνιο» τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, από το «Unmute Now Athens, έδωσε ραντεβού την Τρίτη 26 Μαΐου, για τα «αποκαλυπτήρια» του νέου κόμματος, υποσχόμενος «να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες».

Από την πλατεία Θησείου η ανακοίνωση του κόμματος στις 26 Μαΐου

Ο Αλ. Τσίπρας παρενέβη σε μια άκρως επιτυχημένη εκδήλωση. «Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι σας ακούσουμε» ανέφερε μπροστά σε ένα διαφορετικό κοινό που αν και απογοητευμένο από την Ελλάδα του 2026 δεν χάνει την ελπίδα του για ένα καλύτερο αύριο.

«Ήρθαμε για να σας ακούσαμε και όχι να σας καθοδηγήσουμε»

Σήμερα «έγινε unmute, ακούστηκαν οι προβληματισμοί. Πολλά απ’ όσα ακούστηκαν ήταν κρίσιμα» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη σύντομη αλλά ουσιαστική παρέμβασή του κάνοντας απόλυτα κατανοητό προς όλους: «ήρθαμε για να σας ακούσαμε και όχι να σας καθοδηγήσουμε» και πως «το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς που γεννηθήκαμε στην αναλογική εποχή και περάσαμε στην ψηφιακή, είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι εμείς έχουμε τις λύσεις».

Αναγνώρισε τρεις βασικές συνθήκες που κάνουν διαφορετική τη ζωή της νέας γενιάς.

Ανέδειξε το ζήτημα των ανισοτήτων εντός της χώρας αλλά και παγκοσμίως λέγοντας ότι η τρομακτική συσσώρευση ανισοτήτων. «Οι 12 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν περιουσία όσο 4 δισ. άνθρωποι σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι ανισότητες συσσωρεύονται, οι κυβερνήσεις γίνονται όλο και πιο αυταρχικές σε δύση και ανατολή και όλα αυτά μέσα σε μία ευρύτερη κρίση του πλανήτη».

Έδωσε έμφαση στο θέμα της εργασίας που έθεσαν αρκετοί νέοι λέγοντας: «οι περισσότεροι από την γενιά σας εργάζονται και σπουδάζουν. Στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει καμία μέριμνα ώστε τα παιδιά που εργάζονται να μην χάνουν τις εξεταστικές. Αντί να βρεθεί μία φόρμουλα για το ζήτημα, η κυβέρνηση έφερε το νομοθέτημα περί “αιωνίων φοιτητών”, δηλαδή η τιμωρία των ανθρώπων που δουλεύουν».

Το δεύτερο ζήτημα που έθιξε ήταν της στέγης.

Το τρίτο θέμα ότι «η πολιτεία δεν βρήκε ένα σύστημα καλύτερο από τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ και 62 χρόνια. Γιατί είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία που το μόνο αδιάβλητο που έχει να παραδώσει είναι οι εξετάσεις. Όλα τα άλλα είναι διαβλητά, από τα βύσματα για τον στρατό μέχρι το ρουσφέτι του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Και για τα τρία εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστεί «να παλέψουμε» για να βελτιωθούν οι συνθήκες ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών δηλώνοντας «συγκλονισμένος».

