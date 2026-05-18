sports betsson
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απίστευτο σενάριο για Λίβερπουλ και Ολίσε – Οι «κόκκινοι» δίνουν εξωπραγματικό ποσό για τον Γάλλο της Μπάγερν
On Field 18 Μαΐου 2026, 20:00

Απίστευτο σενάριο για Λίβερπουλ και Ολίσε – Οι «κόκκινοι» δίνουν εξωπραγματικό ποσό για τον Γάλλο της Μπάγερν

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η αγγλική ομάδα έκανε μια μυθική πρόταση για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το όνομα του Μίκαελ Ολίσε θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μεταγραφικά «σενάρια» του καλοκαιριού, όσο κι αν προσπαθεί να ρίξει τους τόνους η διοίκηση της Μπάγερν.

Ο διεθνής εξτρέμ της πρωταθλήτριας Γερμανίας έχει κάνει μια εντυπωσιακή σεζόν και ετοιμάζεται για την «εκτόξευση» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο 24χρονος ακραίος επιθετικός έχει συμβόλαιο με τους Βαυαρούς μέχρι το 2029 και οι ιθύνοντες του γερμανικού συλλόγου θέλουν να το επεκτείνουν μέχρι το 2032, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να πτοεί την Λίβερπουλ.

Το σημερινό δημοσίευμα ισπανικής ιστοσελίδας «άναψε φωτιές» καθώς αναφέρει πως οι «κόκκινοι» όχι απλά ενδιαφέρονται για τον διεθνή άσο της Μπάγερν, αλλά έκαναν και μια μυθική πρόταση στους πρωταθλητές Γερμανίας, για την απόκτηση του παίκτη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η Λίβερπουλ έκανε πρόταση ύψους 170 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν, προκειμένου να μετακομίσει ο διεθνής άσος στην Αγγλία.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αν η συγκεκριμένη πληροφορία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ο αγγλικός σύλλογος είναι έτοιμος για ένα νέο «καυτό» καλοκαίρι στο μεταγραφικό πεδίο.

Από πλευράς Λίβερπουλ δεν υπήρξε το παραμικρό σχόλιο για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ωστόσο είναι δεδομένο πως οι «κόκκινοι» θεωρούν τον Ολίσε ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ στα άκρα της επίθεσης.

Θυμίζουμε, γιατί έχει κι αυτό την σημασία του, πως η Λίβερπουλ απέκτησε δύο παίκτες από την Μπουντεσλίγκα το περασμένο καλοκαίρι δίνοντας μάλιστα τεράστια ποσά.

Ο λόγος για τον Βιρτς που αγωνίζονταν στην Λεβερκούζεν και τον Εκιτικέ που έπαιζε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι «κόκκινοι» επιστρέφουν στην γερμανική αγορά, έχοντας όμως αυτή την φορά ακόμα μεγαλύτερο στόχο, την απόκτηση του Μίκαελ Ολίσε από την Μπάγερν.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας πάντως ότι οι Βαυαροί είχαν πάρει πριν από λίγο καιρό θέση, για τα «σενάρια» αναφορικά με το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων για την απόκτηση του Γάλλου άσου.

Κορυφαία στελέχη της γερμανικής ομάδας είχαν ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης δεν παραχωρείται ακόμα και αν η Μπάγερν δεχθεί πρόταση 200 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας πως στόχος των Βαυαρών είναι η επέκταση συνεργασίας με τον Ολίσε, μέχρι το 2032.

Ο Γάλλος άσος της πρωταθλήτριας Γερμανίας θα είναι το μεγάλο «όπλο» της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας στο Μουντιάλ και οι «τρικολόρ» ποντάρουν πολλά πάνω στον 24χρονο ακραίο επιθετικό για την υλοποίηση του στόχο τους, την κατάκτηση δηλαδή του τροπαίου.

Αν ο Ολίσε είναι στα πάνω του και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι Γάλλοι θα έχουν στην διάθεσή τους, ένα σούπερ «όπλο».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
World
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)

Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Σύνταξη
Μπάσκετ 18.05.26

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18.05.26

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Σύνταξη
Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Βασίλης Ρίζος
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Σύνταξη
Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)

Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Μπάσκετ 18.05.26

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Σύνταξη
Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Τοτέμ 18.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Βάιος Μπαλάφας
Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Σύνταξη
Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 18.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπέρνλι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Σύνταξη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Μια δεκαετία μετά 18.05.26

Μαζί στη ζωή, μαζί και στην οθόνη: Οι Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ συμπρωταγωνιστούν σε νέα ταινία

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies