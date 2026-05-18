Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.
- Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα αλλοδαπών βασάνιζε κρατουμένους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους
- Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που παρασύρθηκε από ΙΧ στην Πετρούπολη
- Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
- Αλλάζει ο «χάρτης» των επιδομάτων για χιλιάδες δικαιούχους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Σεισμός» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο! Μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ισπανός τεχνικός ήταν εδώ και καιρό σε σκέψεις για το μέλλον του και όπως φαίνεται πήρε την απόφαση να ρίξει τίτλους τέλους στη συνεργασία του με τους «Πολίτες».
Η σχετική ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο:
🚨 Pep Guardiola, expected to leave Man City THIS summer with Enzo Maresca always been as the ONLY replacement wanted.
Pep ready to say goodbye in the next days, while Maresca said yes to Manchester City months ago. pic.twitter.com/uHcoLRm6Iz
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
Έτσι, τα προσεχή παιχνίδια με Μπόρνμουθ (εκτός) και Άστον Βίλα (εντός) θα είναι τα τελευταία του στον πάγκο της ομάδας. Όσο για τον αντικαταστάτη του; Αυτός πιθανότατα θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, άλλοτε βοηθός του στη Σίτι και ελεύθερος στην αγορά μετά την απόλυσή του από την Τσέλσι.
Σε αυτή τη δεκαετία στο Μάντσεστερ ο Γκουαρντιόλα άλλαξε το στάτους του κλαμπ με το οποίο κατέκτησε συνολικά 20 τίτλους. Ανάμεσα σε αυτά έξι πρωταθλήματα (τα τέσσερα σερί) και το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου. Το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2027, αλλά δεν θα το εξαντλήσει.
- Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0: Τρίποντο με Χάβερτς και ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο
- Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
- Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
- Ολυμπιακός: Κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής στην κολύμβηση και 61ο Ανδρών
- Διασυρμός ως το Μαϊάμι για τον Μάριο Ηλιόπουλο: Το έκανε… Eurovision (vid)
- Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
- Η φωτογραφία του Σορτς με Τζόκοβιτς και Παγώνη
- LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις