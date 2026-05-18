Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση ενός ταμείου με ενεργητικό 1,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα αποζημιώνει τα θύματα πολιτικής «εργαλειοποίησης», στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης της αγωγής που είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά της ίδιας του της κυβέρνησης για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων του.

Η συμφωνία επιλύει την πρωτοφανή αγωγή που είχε καταθέσει ο Τραμπ, με την οποία διεκδικούσε 10 δισεκ. δολάρια από την Εφορία (IRS), υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία όφειλε να εμποδίσει έναν πρώην εξωτερικό συνεργάτη της να διαρρεύσει τις φορολογικές του δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η κυβέρνηση θα ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ, ο οποίος όμως δεν θα λάβει χρήματα. Αντί για αυτό, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα συστήσει ένα ταμείο, που θα ελέγχεται από συμμάχους του προέδρου και θα κατανέμει χρήματα σε όσους ισχυρίζονται ότι είναι θύματα «εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης» ή έχουν υποστεί «δικαστικό πόλεμο» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά από τον Τραμπ και τους συμμάχους του για να περιγράψουν τις ποινικές υποθέσεις εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η αγωγή του Τραμπ, καθώς και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, επικρίνονται ευρέως ως απόπειρα διοχέτευσης χρημάτων των φορολογουμένων για δικούς του σκοπούς.

«Απάτη» και «μαύρο ταμείο» καταγγέλλει ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Δικαιοσύνης

«Αυτή η υπόθεση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απάτη που σχεδιάστηκε για να πάρει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων από το υπουργείο Οικονομικών και να τα διοχετεύσει σε ένα τεράστιο “μαύρο ταμείο”», ανέφερε σε δήλωσή του ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν από το Μέριλαντ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι δεν υπάρχουν κομματικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο «Ταμείο κατά της Εργαλειοποίησης».

«Πρόθεση αυτού του υπουργείου είναι να αποκαταστήσει τα αδικήματα που διαπράχθηκαν στο παρελθόν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά», δήλωσε ο Τοντ Μπλανς, ο πρώην συνήγορος του Τραμπ σε τρεις ποινικές υποθέσεις, που σήμερα ασκεί προσωρινά χρέη υπουργού Δικαιοσύνης.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς που εργάστηκαν σε υποθέσεις εναντίον του Τραμπ και των πολιτικών του συμμάχων έχουν επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι οι υποθέσεις είχαν πολιτικά κίνητρα ή ότι αποτελούσαν κατάχρηση του δικαστικού συστήματος.

Ο Μπλανς θα διορίσει τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της επιτροπής που θα αποφασίζει για τη βασιμότητα των αιτημάτων. Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίζεται ποιος θα λαμβάνει χρήματα και τι ύψους θα είναι αυτές οι καταβολές.

Ο Τραμπ και η οικογένειά του είχαν αποτελέσει «παράνομα στόχο» σύμφωνα με νομικό εκπρόσωπο του

Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ είχε γίνει στο παρελθόν «παράνομα στόχος» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα «συνεχίσει τον αγώνα του για να λογοδοτήσουν όσοι αδικούν την Αμερική και τους Αμερικανούς».

Ο Τραμπ, οι ενήλικοι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και η οικογενειακή επιχείρηση Trump Organization, κατέθεσαν αγωγή κατά της IRS τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία όφειλε να έχει κάνει περισσότερα για να εμποδίσει έναν πρώην εξωτερικό συνεργάτη να διαρρεύσει τις φορολογικές τους δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, ο Τραμπ θα αποσύρει επίσης τις κατηγορίες του κατά της κυβέρνησης σχετικά με την έρευνα που έκανε το FBI το 2022 αναζητώντας απόρρητα έγγραφα στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, καθώς και εκείνους που αφορούσαν την έρευνα για πιθανούς δεσμούς του προεκλογικού επιτελείου του, το 2016, με τη Ρωσία.

Η αγωγή κατά της IRS αφορούσε τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και της ProPublica, το 2019 και το 2020, από τον πρώην συνεργάτη της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον, ο οποίος καταδικάστηκε αργότερα και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Από τις φορολογικές δηλώσεις προέκυπτε ότι επί πολλά έτη ο Τραμπ πλήρωνε ελάχιστο ή καθόλου φόρο εισοδήματος. Η δικαστική διαμάχη κατά της IRS ήγειρε πρωτοφανή νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων συμφερόντων, σχετικά με το αν ένας πρόεδρος μπορεί να μηνύσει την ίδια του την κυβέρνηση.