Εν μέσω ανανεωμένων απειλών εκ μέρους των ΗΠΑ και με αναφορές για επανέναρξη των επιθέσεων, οι συνομιλίες φαίνεται πως παραμένουν ζωντανές αν και τα «αγκάθια» ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι εύκολο να ξεπεραστύν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι οι πόρτες για τη διπλωματία παραμένουν μισάνοιχτες και ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται. Ωστόσο είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι ΗΠΑ είχαν απορρίψει την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν αλλά αργότερα υπέβαλαν επιφυλάξεις και τροποποιήσεις αυτής της πρότασης μέσω του Πακιστάν. Η Τεχεράνη εξέτασε τις αλλαγές και κοινοποίησε τη θέση της στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν χθες.

Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης είναι στα χέρια των ΗΠΑ.

Η τελευταία πρόταση του Ιράν φαίνεται πως προτεραιοποιεί το τέλος του πολέμου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ΥΠΕΞ του Πακιστάν παράτεινε την παραμονή του στο Ιράν για τρίτη ημέρα.

Από τις δηλώσεις του Μπαγκαΐ φαίνεται ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, που οι ΗΠΑ ζητούν να πάρουν στην κατοχή τους.

«Το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, βάσει διεθνών πλαισίων και της Συμφωνίας για τη Μη Διάδοση, είναι καθιερωμένο και δεν απαιτεί την αναγνώριση εξωτερικών μερών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φορέα για τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ιράν

Ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μεγαλύτερο εχθρό της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή» τις ξένες δυνάμεις και όχι τις γειτονικές χώρες, φρόντισε ωστόσο να προειδοποιήσει τα ΗΑΕ να μην οικοδομήσουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Έκανε ακόμα γνωστό ότι τεχνικές ομάδες του Ιράν και του Ομάν συναντήθηκαν στο Ομάν για να διαπραγματευτούν έναν μηχανισμό για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τις δηλώσεις του Μπαγκαΐ ο ανώτατος φορέας ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κοινοποίησε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την «Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου», λέγοντας ότι θα παρέχει «ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ και τις τελευταίες εξελίξεις».