Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Ιράν: Ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 13:31

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Thinking Walk: Το πιο έξυπνο διάλειμμα της ημέρας σε μόλις 10′

Εν μέσω ανανεωμένων απειλών εκ μέρους των ΗΠΑ και με αναφορές για επανέναρξη των επιθέσεων, οι συνομιλίες φαίνεται πως παραμένουν ζωντανές αν και τα «αγκάθια» ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι εύκολο να ξεπεραστύν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι οι πόρτες για τη διπλωματία παραμένουν μισάνοιχτες και ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται. Ωστόσο είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι ΗΠΑ είχαν απορρίψει την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν αλλά αργότερα υπέβαλαν επιφυλάξεις και τροποποιήσεις αυτής της πρότασης μέσω του Πακιστάν. Η Τεχεράνη εξέτασε τις αλλαγές και κοινοποίησε τη θέση της στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν χθες.

Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης είναι στα χέρια των ΗΠΑ.

Η τελευταία πρόταση του Ιράν φαίνεται πως προτεραιοποιεί το τέλος του πολέμου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ΥΠΕΞ του Πακιστάν παράτεινε την παραμονή του στο Ιράν για τρίτη ημέρα.

Από τις δηλώσεις του Μπαγκαΐ φαίνεται ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, που οι ΗΠΑ ζητούν να πάρουν στην κατοχή τους.

«Το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, βάσει διεθνών πλαισίων και της Συμφωνίας για τη Μη Διάδοση, είναι καθιερωμένο και δεν απαιτεί την αναγνώριση εξωτερικών μερών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φορέα για τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ιράν

Ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μεγαλύτερο εχθρό της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή» τις ξένες δυνάμεις και όχι τις γειτονικές χώρες, φρόντισε ωστόσο να προειδοποιήσει τα ΗΑΕ να μην οικοδομήσουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Έκανε ακόμα γνωστό ότι τεχνικές ομάδες του Ιράν και του Ομάν συναντήθηκαν στο Ομάν για να διαπραγματευτούν έναν μηχανισμό για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τις δηλώσεις του Μπαγκαΐ ο ανώτατος φορέας ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κοινοποίησε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την «Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου», λέγοντας ότι θα παρέχει «ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ και τις τελευταίες εξελίξεις».

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Thinking Walk: Το πιο έξυπνο διάλειμμα της ημέρας σε μόλις 10′

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση σε σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Κρατούν 100 ακτιβιστές
Σε διεθνή ύδατα 18.05.26 Upd: 12:15

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τι λέει η μητέρα του 18.05.26

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας
Αστικό πάρκο 18.05.26

Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής.

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική 18.05.26

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας το δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026
Αυτοδιοίκηση 18.05.26

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Αργυροπούλου παρουσίασε ως καλή πρακτική του Δήμου δράση συμπερίληψης και εθελοντισμού στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης του δικτύου EULC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρεται στην πιθανότητα επιστροφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί γιατί η κατάστασή του είναι περίπλοκη.

Κρήτη: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια – Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 18.05.26

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Icon 18.05.26

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Ελλάδα 18.05.26

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

