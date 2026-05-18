Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026

Ύστερα από πρόσκληση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο Δήμος Άργους–Μυκηνών συμμετείχε στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, που πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, ευρωπαϊκών θεσμών και κοινωνικών φορέων.

Τον Δήμο εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος και εκπρόσωπος στο δίκτυο EULC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αναστασία Αργυροπούλου.

Στο επίκεντρο των φετινών εκδηλώσεων, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του Δήμου Άργους-Μυκηνών, βρέθηκαν η διασυνοριακή συνεργασία, η βιώσιμη συνδεσιμότητα και ο στρατηγικός ρόλος της Θράκης ως γέφυρας ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με κεντρικό μήνυμα μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, βασισμένη στη δημοκρατία, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη.

Θεματικές εθελοντισμού και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης του δικτύου EULC, με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης από Ελλάδα και Κύπρο, αναπτύχθηκαν θεματικές γύρω από τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, τον εθελοντισμό, τη νεολαία και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία, με έμφαση στον ρόλο των Δήμων στη σύνδεση των ευρωπαϊκών θεσμών με την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη συνάντηση, πάντα σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση, η κ. Αργυροπούλου παρουσίασε ως καλή πρακτική (best practice) τη δράση του Δήμου «Δρω Συμπεριληπτικά – Προσφέρω Εθελοντικά» — πρωτοβουλία που είχε ήδη διακριθεί με τη 2η θέση στην 1η επετειακή συνεδρίαση του δικτύου, στις 10 Απριλίου 2026 στις Βρυξέλλες.