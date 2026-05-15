Περιφέρεια που αδειάζει, πόλεις που «ασφυκτιούν»: Το διπλό αδιέξοδο της χώρας

Έγινε κι αυτό: η ελληνική Περιφέρεια ερημώνει την ώρα που τα μεγάλα αστικά κέντρα γεμίζουν ασφυκτικά. Δύο παράλληλες εξελίξεις που όχι μόνο δεν αποτελούν φυσιολογική πορεία ανάπτυξης, αλλά συνθέτουν ένα σοβαρό εθνικό αδιέξοδο με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Από τη μία πλευρά, ολόκληρες περιοχές της χώρας χάνουν σταδιακά τον πληθυσμό τους. Χωριά και μικροί οικισμοί αδειάζουν, σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών και οι νέοι εγκαταλείπουν τον τόπο τους αναζητώντας εργασία και προοπτικές στις μεγάλες πόλεις. Οι υποδομές σε περιοχές της Περιφέρειας παραμένουν ανεπαρκείς ή παλαιωμένες: οδικά δίκτυα που χρειάζονται αναβάθμιση, ελλείψεις σε υπηρεσίες υγείας, δυσκολίες στις μεταφορές, περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος εγκατάλειψης. Όσο μειώνεται ο πληθυσμός, τόσο περιορίζονται οι υπηρεσίες και οι οικονομικές δραστηριότητες, γεγονός που οδηγεί ακόμη περισσότερους κατοίκους στην έξοδο. Τοπικές Αρχές προειδοποιούν ότι αρκετές περιοχές βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, προσπαθώντας με περιορισμένα μέσα και υπερβάλλοντας δυνάμεις να κρατήσουν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες. Υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται χωρίς να αντικαθίστανται επαρκώς, δημοτικές υπηρεσίες αποδυναμώνονται και επιχειρήσεις που κάποτε στήριζαν την τοπική οικονομία περιορίζουν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους.

Την ίδια στιγμή, στα μεγάλα αστικά κέντρα εξελίσσεται η ακριβώς αντίθετη — αλλά εξίσου προβληματική — εικόνα. Η Αθήνα, μεγάλο μέρος της Αττικής αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις συγκεντρώνουν συνεχώς περισσότερο πληθυσμό, με τις αντοχές των υποδομών να δοκιμάζονται καθημερινά.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητας, οι δρόμοι μετατρέπονται σε ατελείωτα πάρκινγκ και η εύρεση θέσης στάθμευσης απαιτεί πλέον πολύ χρόνο και υπομονή. Η ηχορύπανση επιβαρύνει ολοένα περισσότερο την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου ο συνεχής θόρυβος από οχήματα και ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί συνθήκες μόνιμης πίεσης.

Παράλληλα, οι ελεύθεροι χώροι και το πράσινο παραμένουν δυσανάλογα λίγοι σε σχέση με τον πληθυσμό που εξυπηρετούν. Σχολικές μονάδες λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εξετάζονται προσωρινές λύσεις λόγω έλλειψης διαθέσιμων χώρων για νέες υποδομές. Οικόπεδα να αγοράσουν οι δημοτικές Αρχές και να τα μετατρέψουν σε σχολικές μονάδες είτε δεν υπάρχουν είτε πωλούνται αλλά χωρίς επαρκείς δημοτικούς πόρους δεν είναι εφικτό να αποκτηθούν. Οι ανάγκες αυξάνονται, όμως πολλοί δήμοι αναφέρουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Αυξάνονται οι συμπολίτες μας που στρέφονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι σε δήμους της Αττικής παρατηρείται συνεχής αύξηση των πολιτών που απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για στήριξη — από κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια έως προγράμματα οικονομικής βοήθειας. Το φαινόμενο αυτό αποτυπώνει την εντεινόμενη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά στα μεγάλα αστικά κέντρα, παρά τη συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας σε αυτά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι οι δύο αυτές εξελίξεις λειτουργούν ταυτόχρονα και αλληλοτροφοδοτούνται. Η εγκατάλειψη της Περιφέρειας στερεί από τη χώρα παραγωγικές δυνατότητες, ανθρώπινο δυναμικό και αναπτυξιακή ισορροπία, ενώ η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στις πόλεις επιβαρύνει τις υποδομές, μειώνει την ποιότητα ζωής και αυξάνει το κόστος διαβίωσης.

Με άλλα λόγια, η χώρα «χάνει» ταυτόχρονα και την Περιφέρεια και τη βιωσιμότητα των μεγάλων πόλεων. Και όσο η αστυφιλία συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικό σχέδιο αποκέντρωσης, επενδύσεων και ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης, τόσο το πρόβλημα θα βαθαίνει.

Ο κάθε άνθρωπος αυτής της χώρας πασχίζει να βρει επαγγελματικό καταφύγιο και δικαιολογημένα. Πασχίζει να βρει έναν τόπο να κάνει οικογένεια και να δει τα όνειρα του να πραγματοποιούνται. Να ζει σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Ας φροντίσουν όσοι έχουν την δύναμη των αποφάσεων να δώσουν ξανά Φως στην Περιφέρεια και ελπίδα βιώσιμης ανάπτυξης στα μεγάλα αστικά κέντρα.