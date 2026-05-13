Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανανεώθηκε η παραχώρηση του στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» στον Δήμο Χαλκιδέων, για την παραμονή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χαλκίδας όπως ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμος.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανάρτηση, την ανανέωση της παραχώρησης τμήματος του στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» για επιπλέον 4 έτη εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδέων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενα Βάκα προς τη Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

«Η ανανέωση της παραχώρησης διασφαλίζει τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Χαλκίδας έως και την οριστική λύση στέγασης, με την κατασκευή του νέου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην περιοχή του Πάρκου Ελευθερίας, οι διαδικασίες της οποίας προχωρούν, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει το μεγάλο έργο 9.000.000 ευρώ που έχει ενταχθεί στη Σ.Β.Α.Α. του Δήμου» προσθέτει ο Δήμος.

«Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα στελέχη του, που προχώρησαν στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κι έκαναν δεκτό το αίτημά μας για την ανανέωση της παραχώρησης και τη συνέχιση της προσωρινής στέγασης του σχολείου εκεί. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω στις μελέτες και τις διαδικασίες για τη μόνιμη λύση και την κατασκευή του νέου σχολείου», δήλωσε σχετικά η Δήμαρχος Χαλκιδέων.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimos.xalkideon