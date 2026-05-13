Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα (13/5) ο 30χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τρίτη. Σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να δοθεί προθεσμία έως και πέντε ημερών.

Η βασική αιτία των συνεχών αναβολών φαίνεται να συνδέεται με την κατάσταση της υγείας της 28χρονης, η οποία μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή της παρουσιάζει βελτίωση και πλέον είναι σε θέση να επικοινωνεί, και ενδεχομένως και να θυμηθεί τι έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασσα Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη του εκδοχή ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε πως η πόρτα του οχήματος ήταν χαλασμένη, άνοιξε μόνη της και έτσι η σύζυγός του έπεσε έξω. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η πόρτα λειτουργούσε κανονικά και έκλεινε χωρίς πρόβλημα. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή και τρία από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ανάμεσά τους και ένα βρέφος λίγων μηνών. Το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που ήταν μέσα στο όχημα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του παρέσυρε με το όχημα τη μητέρα του και στη συνέχεια την εγκατέλειψε τραυματισμένη στον δρόμο. «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν» Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία και τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, σε μία προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του σοβαρότατου τραυματισμού της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι σε δρόμο. Η 28χρονη κατάφερε να πει κάποια πράγματα στη μητέρα της: «Το μόνο που μου έχει πει το παιδί μου ότι, ήταν κι ο αστυνομικός μπροστά, του Τμήματος Μαλεβιζίου, ότι την χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Δεν διευκρίνισε ποιο αυτοκίνητο ήταν αυτό. Και το πρωί τη ρώτησα κατά τις 6 ώρα «Γωγώ, τι κάνεις; Πώς είσαι, αγάπη μου;” ”Πονάει το κεφάλι μου. Μαμά, ζαλίζομαι”. Της λέω ”Θα μου πεις, αγάπη μου, κάτι τώρα;”. Μου λέει ”Τι;”. Λέω ”Τσακωθήκατε μ’ αυτόν, αγάπη μου; Τι έγινε;”. ”Ναι, τσακωθήκαμε”. Και ξανακλείνει τα ματάκια του. Έμεινε πάλι σε κενό πάλι. Δεν μπορεί να τα θυμηθεί όλα το παιδί. Δεν μπορεί να τα θυμηθεί. Δεν ξέρω, ίσως είναι νωρίς. Δεν ξέρω».

Η αδερφή της 28χρονης είναι πλέον πεπεισμένη πως πίσω από τον τραυματισμό κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Η μητέρα της από την πλευρά της λέει στο «MEGA πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια:

«Κάναμε μία αξονική, αυτό, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Απόβρασμα, αυτό τα λέει όλα. (…) Μου είχε ρίξει κλωτσιά και με είχε ρίξει κάτω και ήμουν εγχειρισμένη 10 μέρες. Όχι, δεν μου είπε τροχαίο. Ότι ‘η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο. Άνοιξε η πόρτα και έπεσε’. Αυτό μου είπε, τίποτα άλλο. Τον ρωτούσα απλά ‘πού είστε;’ Για να μπορούμε να σε βρούμε, δεν βρήκαμε κάτι».

Ο αδερφός της 28χρονης παρέδωσε ένα ζευγάρι χειροπέδες που βρήκε στον δρόμο, μόλις δύο μέτρα από το σημείο που η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη. Οι Αρχές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεση που ερευνούν.