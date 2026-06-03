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Πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Μόσχας και Συμφερόπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους ενώ 11 τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του Ντονέτσκ.

«Στο Γενακίγεβο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο Μόσχας-Συμφερόπολης· σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, επτά άμαχοι σκοτώθηκαν. Ένδεκα άλλοι άνθρωποι υπέστησαν τραύματα και όλοι δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες», έγραψε στο Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που έχει διορίσει εκεί η Ρωσία.

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή άρχισε ποινική έρευνα για «τρομοκρατική επίθεση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο της εν λόγω Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο.

❗️ [ 🇺🇦 UKRAINE | 🇷🇺 RUSSIE ] 🔸 Selon les autorités locales de Donetsk installées par Moscou, un drone ukrainien a frappé un bus civil qui faisait Moscou – Simferopol à Yenakiieve, faisant 7 morts et 11 blessés. pic.twitter.com/8MY8G01k1c — Little Think Tank (@L_ThinkTank) June 3, 2026

Ρωσία: Drones έπληξαν περιοχές στης Αγίας Πετρούπολης

Επίσης drones έπληξαν υποδομές σε διάφορες περιοχές της Αγίας Πετρούπολης, προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, όπως δήλωσε σήμερα, ο δήμαρχος της πόλης.

Η πόλη φιλοξενεί οικονομική διάσκεψη, το «ρωσικό Νταβός» του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, από την Τετάρτη.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο έκανε λόγο για κατάρριψη 50 μη επανδρωμένων αεροσκαφών μόνο στην περιφέρεια αυτή.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, που επικαλούνται το υπουργείο Άμυνας κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία κατέρριψε 354 drones σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που συνορεύουν με την Ουκρανία και την προσαρτημένη Κριμαία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από το Μπέλγκοροντ, το Κούρσκ και άλλες δυτικές περιοχές, καθώς και κοντά στη Μόσχα και πάνω από τη Θάλασσα του Αζόφ.

Στο μεταξύ στην Ουκρανία, στην πόλη της Χερσώνας (νότια), μια 86χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Γιάροσλαβ Σάνκο.