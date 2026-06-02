Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος το βράδυ της Τρίτης.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, άλλη μια επίθεση ευρείας κλίμακας μπορεί να συμβεί απόψε», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του. Η δήλωση έγινε ώρες αφότου οι ουκρανικές αρχές εξέδωσαν εντολή εκκένωσης πόλεων στο Χάρκοβο, για λόγους ασφαλείας.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία.

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Υποστήριξε ότι περισσότεροι από 70 πυραύλοι και 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Ρωσία εκτόξευσε άλλα 100 drones.

Unfortunately, the current level of supplies for our air defense does not allow us to intercept a significant share of missiles. Last night, there were hits. 130 people were injured. Tragically, 22 people were killed, including two children. My condolences to all those who have… pic.twitter.com/NeQpm6JOFV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026



«Δυστυχώς, το τρέχον επίπεδο εφοδίων της αντιαεροπορικής άμυνάς μας δεν μας επιτρέπει να αναχαιτίσουμε ένα σημαντικό μέρος των πυραύλων. Όλοι οι εταίροι μαζί και όλοι στην Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραλάβει αντιαεροπορικούς πυραύλους, τα αναγκαία συστήματα, ζωτικές πληροφορίες και άλλες πηγές που θα βοηθήσουν να σωθούν ζωές», κατέληξε.

Ζητά βοήθεια από τις ΗΠΑ

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε σήμερα ως «απολύτως αναγκαία» τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να παραδοθούν πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Επικαλέστηκε τα φονικά ρωσικά πλήγματα του τελευταίου 24ώρου.

«Μια μεγάλη επίθεση και μια απολύτως σαφής δήλωση εκ μέρους της Ρωσίας: αν η Ουκρανία δεν είναι προστατευμένη απέναντι στα βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε πως τα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος «έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο».

«Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ένας χαμένος που έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.