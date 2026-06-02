Ουκρανία: Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από σφοδρή μαζική ρωσική επίθεση

Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυραύλους νωρίς το πρωί της Τρίτης, σε μια σφοδρή επίθεση η οποία, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Οι επιθέσεις σε πόλεις όπως το Κίεβο και το Ντνίπρο ακολούθησαν τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας για συστηματικές επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας, μετά από μια επίθεση τον περασμένο μήνα με drone σε φοιτητική εστία στην περιοχή του Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Το Κίεβο αρνείται ότι είχε στοχεύσει τη φοιτητική εστία.

Πρόκειται για την τρίτη σφοδρή μαζική επίθεση κατά του Κιέβου σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά η Ρωσία επιτίθεται αμείλικτα σε ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, από τότε που εισέβαλε στη γειτονική της χώρα το 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 73 πυραύλους και περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης και κάλεσε την Ουάσινγκτον να στείλει επιπλέον πυραυλικά συστήματα Patriot για να αναπληρώσει τα εξαντλούμενα αποθέματα του Κιέβου.

«Αυτή ήταν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια απολύτως σαφής δήλωση από την Ρωσία: εάν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικές και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν», ανέφερε ο Ζελένσκι με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

Οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν, ενώ η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης έχει επιβραδυνθεί φέτος και το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.