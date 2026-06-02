Κρήτη: Μοτοσικλετιστής πέφτει σε λακκούβα έργων ύδρευσης και τραυματίζεται – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής εξαιτίας των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο στην Κρήτη.

Ο ελλιπής φωτισμός και η μη σήμανση σε μεγάλη λακκούβα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση του οδηγού από τη μηχανή και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το ατύχημα συνέβη ξημερώματα Δευτέρας σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου.

Τι λέει ο οδηγός

Ο κ. Γιάννης, επιστρέφει σπίτι του με τη μηχανή. Οι δρόμοι σκοτεινοί. Ξαφνικά, ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος και η μηχανή με τον αναβάτη βρίσκονται μέσα σε μία τεράστια τρύπα στο οδόστρωμα.

Ο ίδιος, μιλώντας στο «Live News», περιγράφει καρέ – καρέ τις συγκλονιστικές στιγμές.

«Έστειλα την μηχανή πάνω στα σίδερα, δεν έστειλα το σώμα μου. Αν έστελνα το σώμα μου, δεν θα ζούσα».

Ο κ. Γιάννης σώθηκε και επέστρεψε σπίτι του με εμφανή τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια.

Υπήρχε σήμανση;

Τι προκάλεσε τον τραυματισμό του αναβάτη; Έργα ύδρευσης που πραγματοποιούνται στην περιοχή πολύ καιρό τώρα και τα έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία εργολάβων.

«Το έργο όπως όλα τα υπόλοιπα, είναι σε εργολάβους. Έχουν και τις ποινικές και τις αστικές ευθύνες, σε περίπτωση που έχουμε ατύχημα», είπε ο πρόεδρος ΔΕΥΑΗ.

Ο τραυματίας καταγγέλλει ελλιπή φωτισμό και ανεπαρκή σήμανση.

«Όταν είναι σβηστά και τα φώτα, δεν φαίνεται τίποτα εκεί».

Από τη μεριά του, ο εργολάβος υποστηρίζει πως υπήρχε σήμανση και πως ο αναβάτης ήταν στην αντίθετη φορά με αυτήν.

Τα αίτια διερευνώνται από την τροχαία Ηρακλείου και την αρμόδια υπηρεσία, ενώ ο άνδρας γλίτωσε τα χειρότερα και προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ που πέρασε.