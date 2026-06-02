Κρήτη: Μοτοσικλετιστής πέφτει σε λακκούβα έργων ύδρευσης και τραυματίζεται – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο τραυματίας καταγγέλλει ελλιπή φωτισμό και ανεπαρκή σήμανση στα έργα ύδρευσης που εκτελούνται σε κεντρική περιοχή στο Ηράκλειο στην Κρήτη
- To chatbot της Meta βοήθησε χάκερ να καταλάβουν ξένους λογαριασμούς στο Instagram
- Απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού: Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι
- Στη φυλακή 37χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 24χρονου - Η σορός είχε βρεθεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα
- Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής εξαιτίας των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο στην Κρήτη.
Ο ελλιπής φωτισμός και η μη σήμανση σε μεγάλη λακκούβα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση του οδηγού από τη μηχανή και τον σοβαρό τραυματισμό του.
Το ατύχημα συνέβη ξημερώματα Δευτέρας σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου.
Τι λέει ο οδηγός
Ο κ. Γιάννης, επιστρέφει σπίτι του με τη μηχανή. Οι δρόμοι σκοτεινοί. Ξαφνικά, ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος και η μηχανή με τον αναβάτη βρίσκονται μέσα σε μία τεράστια τρύπα στο οδόστρωμα.
Ο ίδιος, μιλώντας στο «Live News», περιγράφει καρέ – καρέ τις συγκλονιστικές στιγμές.
«Έστειλα την μηχανή πάνω στα σίδερα, δεν έστειλα το σώμα μου. Αν έστελνα το σώμα μου, δεν θα ζούσα».
Ο κ. Γιάννης σώθηκε και επέστρεψε σπίτι του με εμφανή τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια.
Υπήρχε σήμανση;
Τι προκάλεσε τον τραυματισμό του αναβάτη; Έργα ύδρευσης που πραγματοποιούνται στην περιοχή πολύ καιρό τώρα και τα έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία εργολάβων.
«Το έργο όπως όλα τα υπόλοιπα, είναι σε εργολάβους. Έχουν και τις ποινικές και τις αστικές ευθύνες, σε περίπτωση που έχουμε ατύχημα», είπε ο πρόεδρος ΔΕΥΑΗ.
Ο τραυματίας καταγγέλλει ελλιπή φωτισμό και ανεπαρκή σήμανση.
«Όταν είναι σβηστά και τα φώτα, δεν φαίνεται τίποτα εκεί».
Από τη μεριά του, ο εργολάβος υποστηρίζει πως υπήρχε σήμανση και πως ο αναβάτης ήταν στην αντίθετη φορά με αυτήν.
Τα αίτια διερευνώνται από την τροχαία Ηρακλείου και την αρμόδια υπηρεσία, ενώ ο άνδρας γλίτωσε τα χειρότερα και προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ που πέρασε.
- Κρήτη: Μοτοσικλετιστής πέφτει σε λακκούβα έργων ύδρευσης και τραυματίζεται – Βίντεο ντοκουμέντο
- Με το πρωτάθλημα στο πόλο ο Ολυμπιακός μετράει 346 τίτλους!
- Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
- YES Forum: Από τα σχολεία της περιφέρειας στα Ποσειδώνια – επενδύοντας στη νέα γενιά της ναυτιλίας
- Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του Μάριου Οικονόμου (pics)
- Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
- Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για συνταξιούχους κι ελεύθερους επαγγελματίες
- ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις