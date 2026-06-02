«Εγώ είμαι ο ιδεολόγος της φανέλας» – Ο Αιμίλιος Χειλάκης δεν θα πολιτευτεί με την ΕΛΑΣ

Ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε πως δεν σκοπεύει να πολιτευθεί με την ΕΛΑΣ, την ιδρυτική διακήρυξη της οποίας υπογράφει και ο ίδιος, παρά την στενή του σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ηθοποιός μαζί με την συνάδελφό του, Μαριάννα Τουμασάτου, προλόγισε την πρόσφατη παρουσίαση του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, ενώ ο κ. Χειλάκης είναι και η «φωνή» της ακουστικής έκδοσης του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, ανέφερε πως «το να συμφωνείς με τις καινούργιες θέσεις ενός καινούργιου κόμματος δεν σε κάνει κατ’ ανάγκην και επαγγελματία πολιτικό. Το να πολιτευτείς, γίνεται ξαφνικά, είναι επάγγελμα, γιατί ζεις από αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις δυο επαγγέλματα. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ που είμαι ένας ηθοποιός ενεργός, δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να πάω να κάνω μια άλλη».

«Δεν με ενδιαφέρει, γιατί η πολιτική έχει μια αυτοαναφορικότητα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν μου επιτρέπει να πω ότι ‘θα μπω μέσα φορώντας τη φανέλα’. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο ιδεολόγος της φανέλας», είπε χαρακτηριστικά ο Αιμίλειος Χειλάκης και προσλεθεσε: «Μπορώ να σου μιλάω αυτή τη στιγμή, επειδή έχω βήμα κεντρικό και να μιλήσω για την άποψή μου σε σένα που είσαι μια εκπομπή την οποία βλέπει όλος ο κόσμος και να δημιουργήσω μία θέση. Κάποιος που θα την ακούσει, θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει. Παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να υπάρχουν και διαφωνίες, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία»

«Δεν δίνεις σημασία στα τρολ»

Όταν ρωτήθηκε για τα αρνητικά σχόλια σχετικά με την εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, απάντησε ότι «τα αρνητικά σχόλια είναι εντελώς στην άλλη άκρη. Δεν τους δίνεις σημασία, γιατί αυτά είναι τα τρολ που λέμε».

Ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας πως «βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι… (π.χ.) ο ‘Μήτσος5585’ και σε βρίζει. Και λες: ‘Τώρα τι να σου πω ρε Μήτσο5585 που δεν έχεις ούτε τη μαγκιά να πεις το όνομά σου;’. Ούτως ή άλλως, φανήκανε ότι είναι έμμισθα τα τρολ – τα περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.