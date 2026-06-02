Φορτούνης: «Απίστευτη η χαρά που γύρισα στην οικογένειά μου, να περιμένει πολλά ο κόσμος»
Η πρώτη τοποθέτηση που έκανε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
- Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας
- Η στιγμή της απόδρασης του 48χρονου από τις φυλακές Κορυδαλλού – Βίντεο ντοκουμέντο
- Κοζάνη: 15 νεκρά πρόβατα και μεγάλες καταστροφές από επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα
- Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Κώστας Φορτούνης, έπειτα από δύο χρόνια, γύρισε ξανά σπίτι του. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό, στο λιμάνι της καρδιάς του, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι «ερυθρόλευκοι».
Ο αρχηγός που σήκωσε την κούπα του Europa Conference League το 2024, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεγάλη επιστροφή στους Πειραιώτες και μεταξύ άλλων δήλωσε απίστευτη χαρά που βρίσκεται ξανά σε γνώριμα λημέρια, ενώ έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο για την επόμενη χρονιά.
Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Φορτούνης:
«Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένεια μου. Στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω να δώσω κι άλλα.
Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχαμε επαφές με όλους, τους παίκτες και τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή την στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για εμένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ.
Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικό το έχει ζήσει πολλά χρόνια. Θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα!», είπε ο Κώστας Φορτούνης στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά την επιστροφή του στον Πειραιά.
🔴⚪️🗣️ Οι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη στο Olympiacos TV! / Fortounis’ statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/do6gY1RemS
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 2, 2026
- Αλλαγή στους ξένους και ο Ολυμπιακός ενόψει των τελικών με Παναθηναϊκό
- Ο Ντεσαγί στηρίζει τον Εμπαπέ και συμβουλεύει τον Μουρίνιο
- Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!
- Παναθηναϊκός: Αλλαγή στους ξένους πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό
- Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)
- Λανουά κατά …Λανουά στους πίνακες των διαιτητών!
- Καζούρα από Κενυάτες στην Άρσεναλ: Έκαναν παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο για το χαμένο Champions League! (pics)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στο ΣΕΦ για το Game 1 και το Game 3 των τελικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις