Ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στον Ολυμπιακό – Η ανάρτηση των Πειραιωτών (vid)
Mε ένα βίντεο στα προφίλ που διατηρεί στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη!
Ξανά στο σπίτι του! Ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του. Επιστρέφει στον Ολυμπιακό!
Ο αρχηγός που σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το ευρωπαϊκό του 2024, την κούπα του Conference League, γυρνάει εκεί που μεγαλούργησε κι έγραψε ιστορία. Μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία, επιστρέφει στους Πειραιώτες για να μαγέψει ξανά.
Το deal μεταξύ των δύο πλευρών έχει «κλειδώσει» και πλέον αναμένονται άμεσα οι ανακοινώσεις. Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης (2/6) η ΠΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο μεγάλο λιμάνι με μία ανάρτηση στα social media!
Με τη φανέλα με το «7» να κοσμεί εκ νέου τα αποδυτήρια και ένα λιτό: «He’s back home». «Επέστρεψε στο σπίτι του».
Δείτε το post της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Κώστα Φορτούνη:
