Ασίστ ο Φορτούνης, σκόραρε ο Μασούρας (vids)

Επιστροφή στην δράση στην Σαουδική Αραβία και οι «δικοί μας» της Αλ Καλίτζ, Μασούρας και Φορτούνης ξεχώρισαν στην δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ισχυρή Αλ Χιλάλ, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

Ο Μασούρας σκόραρε (πέτυχε το 3-2 στο 85΄) και ο Φορτούνης έδωσε την ασίστ στο 79΄ στον Κίνγκ για το 3-1 σε ένα ματς που η ομάδα του Γιώργου Δώνη βρέθηκε να χάνει από νωρίς με το γκολ του Κάνο (18΄) και πήγε με το εις βάρος της 2-0 στα αποδυτήρια (Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στο 39’). Στην επανάληψη ο Μάλκομ (57’) διεύρυνε το προβάδισμα για να έρθει η ελληνική αντίδραση στο φινάλε με τους πρώην ερυθρόλευκους άσους που όμως δεν ήταν αρκετή για να διασκεδάσει απλά τις εντυπώσεις η Αλ Καλίτζ στην ήττα με 3-2 από την Αλ Χιλάλ.

Με την τελική πάσα που έδωσε στον Κινγκ ο Φορτούνης, έφτασε τις 10 φέτος, δείγμα της εξαιρετικής σεζόν που πραγματοποιεί στη Σαουδική Αραβία.

🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳 ⏰ 79′ AL HILAL 3 x 1 AL KHALEEJ

Αυτό ήταν το 5ο γκολ του Μασούρα στη φετινή σεζόν με την Αλ Καλίτζ, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.