Μετεωρίτης εξερράγη στα ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης, τρομάζοντας τις ΗΠΑ
Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί τρόμαξαν, με μετεωρίτη που έσπασε το φράγμα του ήχου μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα ανάμεσα κοντά στη Μασαχουσέτη.
Ένας μετεωρίτης εξερράγη στα ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης, προκαλώντας έναν δυνατό κρότο που ακούστηκε σε ολόκληρη την πολιτεία το μεσημέρι του Σαββάτου. Η NASA ανέφερε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά τη διάσπαση του μετεωρίτη ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους ΤΝΤ.
Ταυτόχρονα συμπλήρωσε πως τον μετεωρίτη έπιασε μετεωρολογικός δορυφόρος. Η συννεφιά δεν βοήθησε ώστε ο μετεωρίτης να γίνει και οπτικά αντιληπτός.
#MeteorSighting: Eyewitnesses in New England and @NOAA’s GOES-19 satellite reported a bright fireball on Saturday, May 30, at 2:06 p.m EDT accompanied by a loud noise. The meteor appears to have fragmented at an altitude of 40 miles over northeast MA and southeast NH. The energy…
— NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) May 30, 2026
Ο θόρυβος ακούστηκε γύρω στις 2:11 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, με τους ανθρώπους να περιγράφουν έναν ξαφνικό κρότο που έκανε τα παράθυρα να τρεμοπαίζουν, τα κατοικίδια να τρομάξουν και ακόμη και ολόκληρα σπίτια να τρίζουν (αμερικάνικα σπίτια, όχι πολύ σταθερά).
Bolide meteor created the thunderous sonic boom. You can see it on GLM satellite. The blobs offshore are lightning, but the big splat off the South Shore is the bolide meteor. pic.twitter.com/a2AF7x34TA
— Pete Bouchard (@PeteNBCBoston) May 30, 2026
Τα δορυφορικά δεδομένα για τους κεραυνούς της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) έδειξαν ένα σήμα (άνω ανάρτηση στη μέση δεξιά) που συνάδει με τη διέλευση μετεωρίτη περίπου την ίδια ώρα που αναφέρθηκε ο θόρυβος. Τα δεδομένα έδειξαν επίσης ότι ο μετεωρίτης πιθανότατα εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τη Νότια Ακτή, κοντά στη Βοστώνη.
Η αστυνομία και τα κανάλια δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για την υπερηχητική έκρηξη
Δεκάδες τηλεφωνήματα έγιναν σε ενημερωτικούς σταθμούς και την αστυνομίααναφέροντας μια δυνατή έκρηξη που ακούστηκε γύρω από τη Βοστώνη, μέχρι το Ίπσουιτς και το Τζόνστον, στο Ρόουντ Άιλαντ.
Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές που υποβλήθηκαν στην American Meteor Society, δεκάδες άνθρωποι σε ολόκληρη τη Βορειοανατολική Αμερική ανέφεραν ότι είδαν την φωτιά από την είσοδο του μετεωρίτη στη γήινη ατμόσφαιρα γύρω στις 2 μ.μ. το Σάββατο. Οι θεάσεις εκτείνονταν σε πολλές πολιτείες, βοηθώντας τους επιστήμονες να ανασυνθέσουν την πορεία του μετεωρίτη μέσα στην ατμόσφαιρα.
USGS have just reported it – Notable quake, preliminary info: M ? Other Event – Sonic Boom – Eastern Massachusetts https://t.co/nlyptARrSv
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 30, 2026
