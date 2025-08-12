science
Μετεωρίτης που διαπέρασε στέγη σπιτιού ίσως είναι αρχαιότερος από τη Γη
Διάστημα 12 Αυγούστου 2025 | 16:27

Μετεωρίτης που διαπέρασε στέγη σπιτιού ίσως είναι αρχαιότερος από τη Γη

Ο μετεωρίτης εκτιμάται ότι είναι θραύσμα αστεροειδή που σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια.

Μια ουρανοκατέβατη πέτρα που διαπέρασε τον Ιούνιο τη στέγη ενός σπιτιού στις ΗΠΑ διαπιστώνεται ότι ήταν μετεωρίτης που χρονολογείται πριν από τον σχηματισμό της Γης.

Το αντικείμενο έγινε ορατό και προκάλεσε υπερηχητικό κρότο σε πολλές πολιτείες των νοτιοδυτικών ΗΠΑ στις 26 Ιουνίου, ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε πολυάριθμα βίντεο.

Ο μετεωρίτης, πιθανότατα θραύσμα ενός αρχαίου αστεροειδή, τρύπησε τη στέγη ενός σπιτιού στην Πόλη Μακντόνα της Τζόρτζια και έσκασε στο πάτωμα περίπου τέσσερα μέτρα μακριά από έναν ανυποψίαστο ένοικο.

Από τα 50 γραμμάρια θραυσμάτων που βρέθηκαν στο πάτωμα, τα 23 μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια για αναλύσεις.

«Το συγκεκριμένο μετέωρο που εισήλθε στην ατμόσφαιρα είχε μια μακρά ιστορία πριν φτάσει στο έδαφος» δήλωσε σε δελτίο Τύπου του πανεπιστημίου ο Σκοτ Χάρις, ειδικός στους αστεροειδείς.

Ο Σκοτ Χάρις του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια δείχνει ένα από τα θραύσματα του μετεωρίτη (Andrew Davis Tucker))

Ο Σκοτ Χάρις του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια δείχνει ένα από τα θραύσματα του μετεωρίτη (Andrew Davis Tucker))

Σύμφωνα με τον ερευνητή, ο «μετεωρίτης του Μακτόνα», όπως βαφτίστηκε το αδέσποτο διαστημικό αντικείμενο, είναι ένας «χονδρίτης» με χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα, ένα από τα αρχαιότερα είδη πετρωμάτων στο Ηλιακό Σύστημα.

Ο αστεροειδής από τον οποίο αποσπάστηκε πρέπει να έχει ηλικία 4,56 δισεκατομμυρίων ετών, είναι δηλαδή μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια παλαιότερος από τη Γη.

Η πρόσκρουση άφησε ένα μεγάλο σημάδι στο πάτωμα του σαλονιού

Η πρόσκρουση άφησε ένα μεγάλο σημάδι στο πάτωμα του σαλονιού

«Ανήκει σε μια ομάδα σωμάτων στην κύρια Ζώνη των Αστεροειδών, ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, τα οποία συνδέουμε σήμερα στη διάλυση ενός πολύ μεγαλύτερου αστεροειδή πριν από περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια» ανέφερε ο Χάρις.

Κινούμενο με ταχύτητα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου ανά δευτερόλεπτο, το αντικείμενο είχε αρκετή ορμή για να διαπεράσει τη στέγη και έναν αεραγωγό πριν χτυπήσει το πάτωμα και αφήσει ένα μεγάλο σημάδι. Ο κρότος ήταν συγκρίσιμος με πυροβολισμό σε μικρή απόσταση, αναφέρει το πανεπιστήμιο στην ανακοίνωσή του.

Ο ένοικος «υποψιάζομαι ότι άκουσε τρία πράγματα ταυτόχρονα» είπε ο Χάρις. «Ένα ήταν η πρόσκρουση στην οροφή, ένα άλλο ήταν ένας μικρός κώνος υπερηχητικού κρότου και το τρίτο ήταν η πρόσκρουση στο έδαφος, όλα την ίδια στιγμή».

«Όταν χτύπησε το πάτωμα είχε αρκετή ενέργεια για να κονιορτοποιήσει το υλικό [του δαπέδου] και να το κάνει κυριολεκτικά σκόνη».

Ο ένοικος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ανέφερε ότι ακόμα βρίσκει στο σαλόνι σωματίδια εξωγήινης σκόνης.

