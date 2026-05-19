Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου

Eργάτες, αγρότες, δάσκαλοι, ιθαγενείς και συλλογικότητες γειτονιών βρίσκονται στους δρόμους της Λα Παζ, ενάντια στις περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, ενάντια στην εκδίωξη από τη γη και ζητώντας αυξήσεις μισθών που να συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό. Με τους διαδηλωτές να είναι εξοργισμένοι για τους τέσσερις νεκρούς διαδηλωτές της 16ης Μαΐου.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Δικαστηρίου (TDJ) της Λα Παζ, όπου διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο Β και έβγαλαν έξω καρέκλες, έγγραφα και άλλα αντικείμενα εν μέσω του χάους που προκάλεσαν οι κινητοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η έδρα της κυβέρνησης βίωσε στιγμές έντονης έντασης λόγω των συγκρούσεων μεταξύ της αστυνομίας και εκπροσώπων των τομέων της βιομηχανίας, των ορυχείων και της αγροτικής κοινότητας, καθώς και οργανώσεων που συνδέονται με το κίνημα του Έβο Μοράλες, οι οποίοι προσπάθησαν να διαπεράσουν τους κλοιούς ασφαλείας που είχαν στηθεί γύρω από την Πλατεία Μουρίγιο.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Βολιβίας συνέστησε στον πληθυσμό να αναζητήσει καταφύγιο και να ασφαλίσει τα υπάρχοντά του λόγω του κινδύνου περαιτέρω ταραχών και βίας στο κέντρο της Λα Παζ.

Tensión en Bolivia: Policía reprime con gases lacrimógenos y perdigones al pueblo boliviano. Crece la preocupación por el uso de la fuerza ante las demandas sociales en la sede de gobierno. Trabajadores, mineros e indígenas exigen la salida del presidente Rodrigo Paz .… pic.twitter.com/eWh6PJMVBx — PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) May 18, 2026

Νεοφιλελεύθεροι και ακροδεξιοί αντεπιτίθενται για τις διαδηλώσεις στη Βολιβία

Συνολικά 31 πρώην πρόεδροι από τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη ζήτησαν από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) να λάβει προληπτικά μέτρα και μέτρα παρακολούθησης ως απάντηση στην πολιτική και κοινωνική κρίση στη Βολιβία, η οποία προκλήθηκε από διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως αναφέρει η La Razon.

Το αίτημα διατυπώθηκε μέσω δημόσιας δήλωσης που εξέδωσε η Δημοκρατική Πρωτοβουλία της Ισπανίας και της Αμερικής (Grupo IDEA), μια οργάνωση που αποτελείται από πρώην ηγέτες της Ισπανίας, της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής , μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Χόρχε Τούτο Κιρόγκα.

Στη δήλωση, οι πρώην αρχηγοί κρατών προειδοποίησαν για μια υποτιθέμενη «πολιτική χειραγώγηση των κοινωνικών διαμαρτυριών» η οποία, όπως ανέφεραν, αποσκοπεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών στη Βολιβία.

«Καλούμε τις δημοκρατικές κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Αμερικής να παραμείνουν σε εγρήγορση και τον Γενικό Γραμματέα και το Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΚ να εφαρμόσουν τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται από τον Διαμερικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία», αναφέρεται σε τμήμα του εγγράφου.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω κινητοποιήσεων υπό την ηγεσία της Κεντρικής Οργάνωσης Εργαζομένων της Βολιβίας (COB), κοινωνικών τομέων και ομάδων που συνδέονται με τον πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες, οι οποίοι απαιτούν την παραίτηση του προέδρου Ροντρίγκο Παζ και ζητούν λύσεις για την οικονομική και κοινωνική κρίση.

Bolivia: Orden de aprehensión contra líder de la COB busca frenar rebelión popular. 🇧🇴⚖️ 🔴 La Fiscalía boliviana emitió una orden contra Mario Argollo, secretario de la COB, por “instigación a delinquir” y “terrorismo”. La COB denuncia la persecución y la militarización del… pic.twitter.com/IunHSKJgyG — teleSUR TV (@teleSURtv) May 18, 2026

Ο στρατός έχει βγει στους δρόμους

Η Αστυνομία της Βολιβίας και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αναπτύξει θωρακισμένα οχήματα τύπου – «αύρα» με το όνομα «Neptune» και ρομπότ «Hedgehog» στην περιοχή της Πλατείας Μουρίγιο, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια ενόψει της προέλασης κινητοποιημένων ομάδων προς το πολιτικό κέντρο της χώρας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε τη Δευτέρα σε διάφορα σημεία πρόσβασης στην έδρα της Κυβέρνησης, όπου αστυνομικά και στρατιωτικά αποσπάσματα έχουν δημιουργήσει περίμετρο ασφαλείας για να αποτρέψουν την είσοδο διαδηλωτών.

Τα οχήματα Neptune, που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση διαδηλώσεων με πίδακες νερού υψηλής πίεσης, και τα ρομπότ Hedgehog, που χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, αποτελούν μέρος του μηχανισμού περιορισμού που ενεργοποιήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας Λα Παζ.

Οι διαδηλωτές επιδιώκουν να φτάσουν στην Πλατεία Μουρίγιο απαιτώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και την παραίτηση του προέδρου Ροντρίγκο Πας.

Ένταλμα σύλληψης συνδικαλιστή για «τρομοκρατία»

Η Εισαγγελία της Βολιβίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Μάριο Αργκόλο, γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Βολιβίας – COB, με την κατηγορία της «υποκίνησης σε διάπραξη εγκλημάτων» και της «τρομοκρατίας».

Το COB καταγγέλλει «τη δίωξη και τη στρατιωτικοποίηση που επιβάλλει η κυβέρνηση του Ροντρίγκο Παζ ενόψει των διαδηλώσεων κατά του νεοφιλελευθερισμού».