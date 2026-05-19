Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο ρόλος του πρώην πρωθυπουργού παραμένει καθοριστικός για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη.

Μετά και την πρόσφατη εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι, έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής η ανάγκη για ενωτικές πρωτοβουλίες και κοινό βηματισμό στον προοδευτικό χώρο, σημείωσε αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «επείγει η ενωτική διέξοδος».

Χαρακτήρισε «σημαντική» την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές θέσεις που αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο διάστημα.

«Ναι στις συνεργασίες, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργία νέων σχημάτων και προσκλητήριο ευρύ για να χωρέσουν όλοι οι δημοκράτες πολίτες, σχήματα και ενότητες», είπε ο κ. Φάμελλος και αναφέρθηκε στη στρατηγική του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα».

Αναφορικά με τη συζήτηση για τις υποψηφιότητες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι όσο δεν διατυπώνεται ξεκάθαρα στον δημόσιο διάλογο πολιτική βούληση υπέρ της ενότητας, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά.

«Εφόσον δεν έχει διατυπωθεί στον δημόσιο λόγο η πολιτική βούληση για ενότητα, η επόμενη συζήτηση για τις υποψηφιότητες πρέπει να καθυστερήσει», ανέφερε.

«Προσβλητική και αήθης» η θέση Πολάκη

Σε σχέση με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον Παύλο Πολάκη, υπερασπίστηκε την απόφαση διαγραφής του από την ΚΟ του κόμματος ενώ χαρακτήρισε «προσβλητική και αήθη» τη δημόσια παρέμβαση του πρώην υπουργού.

Στα όσα είπε ο Παύλος Πολάκης δεν υπάρχει «κανένα στοιχείο αλήθειας», είπε ο Φάμελλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία», είπε κάνοντας λόγο για ζήτημα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής. «Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη», τόνισε.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά και την πρόταση Χατζησωκράτη, η οποία είχε προηγηθεί και αποτέλεσε αφορμή για την ανάρτηση Πολάκη πριν από τη διαγραφή του.

«Την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.