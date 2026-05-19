«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
Ελλάδα 19 Μαΐου 2026, 10:28

«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με χαρά ανακοινώνει το 1ο Αναλόγιο νέων δημιουργών, προερχόμενων από τους κόλπους του.

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν…», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής και μεταγραφής και ενδεχομένως να συστήσει εγκαίρως τον προβληματισμό και το ύφος κάποιων από τους δραματουργούς του μέλλοντος.

Ενταγμένο στο πλαίσιο των ευρύτερων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων του ΠΜΣ:

υποστηρίζει τη συνομιλία της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον ζωντανό, πολύμορφο χώρο του θεάτρου και τον συντονισμό της με τον σύγχρονο προβληματισμό και τον γενικότερο βηματισμό του και επιδιώκει να συνεισφέρει στη συζήτηση για τη σύγχρονη δραματουργία, τη διασκευή και τη μετάφραση, συστήνοντας τη δουλειά δεκαοχτώ νέων δημιουργών στο ευρύ αλλά και στο ειδικό κοινό του θεατρικού χώρου.

Ανοιχτός χώρος συνάντησης και διαλόγου, το Αναλόγιο είναι καρπός συλλογικής δουλειάς των φοιτητών και φοιτητριών του ΠΜΣ, φίλων και συναδέλφων και καθηγητών και καθηγητριών τους, αλλά και των καταξιωμένων στον χώρο του θεάτρου δημιουργών που δέχτηκαν ασμένως να συζητήσουν με τους/ις συμμετέχοντες/ουσες τη δουλειά τους:

Σοφία Καραγιάννη
Ερμίνα Κυριαζή
Νεφέλη Μαΐστράλη
Λεωνίδας Παπαδόπουλος
Ανδρέας Φλουράκης
Βίλια Χατζοπούλου

Σάββατο 23 &Κυριακή 24 Μαΐου 2026, 18:00 – 21:30 Θέατρο Μαβίλη (Δορυλαίου 10-12, Πλατεία Μαβίλη)

Είσοδος ελεύθερη

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή: Τιτίκα Δημητρούλια, Γιώργος Πεφάνης, Τάκης Τζαμαργιάς, Πένυ Φυλακτάκη.

Οργανωτική Επιτροπή: Κωνσταντίνα Γιαννουράκου, Δημήτρης Δράκος, Ράνια Θεοχάρη, Θεόδωρος Καφάσης, Βίκυ Κλεφτογιάννη, Βερόνικα Λαχανά, Σοφία Πλούμη, Πάνος Τσαλιγόπουλος, Αντωνία Φιλίππου.

Διεύθυνση σκηνής: Νίκος Τσαούσης

Για περισσότερες πληροφορίες: info.analogio@gmail.com

Instagram: @analogio.nkua
TikTok: @analogionkua Facebook: @Αναλόγιο Νέων Δημιουργών ΕΚΠΑ

Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ελλάδα 19.05.26

Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Ελλάδα 19.05.26

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Κρήτη 19.05.26

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια - Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19.05.26

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 18.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Ελλάδα 18.05.26

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα, λέει ο Φάμελλος - Αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες μας

Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; - Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19.05.26

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Η επιστημονική διατροφή ως θεμέλιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Μπάσκετ 19.05.26

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)

Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

