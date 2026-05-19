«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με χαρά ανακοινώνει το 1ο Αναλόγιο νέων δημιουργών, προερχόμενων από τους κόλπους του.

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν…», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής και μεταγραφής και ενδεχομένως να συστήσει εγκαίρως τον προβληματισμό και το ύφος κάποιων από τους δραματουργούς του μέλλοντος.

Ενταγμένο στο πλαίσιο των ευρύτερων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων του ΠΜΣ:

υποστηρίζει τη συνομιλία της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον ζωντανό, πολύμορφο χώρο του θεάτρου και τον συντονισμό της με τον σύγχρονο προβληματισμό και τον γενικότερο βηματισμό του και επιδιώκει να συνεισφέρει στη συζήτηση για τη σύγχρονη δραματουργία, τη διασκευή και τη μετάφραση, συστήνοντας τη δουλειά δεκαοχτώ νέων δημιουργών στο ευρύ αλλά και στο ειδικό κοινό του θεατρικού χώρου.

Ανοιχτός χώρος συνάντησης και διαλόγου, το Αναλόγιο είναι καρπός συλλογικής δουλειάς των φοιτητών και φοιτητριών του ΠΜΣ, φίλων και συναδέλφων και καθηγητών και καθηγητριών τους, αλλά και των καταξιωμένων στον χώρο του θεάτρου δημιουργών που δέχτηκαν ασμένως να συζητήσουν με τους/ις συμμετέχοντες/ουσες τη δουλειά τους:

Σοφία Καραγιάννη

Ερμίνα Κυριαζή

Νεφέλη Μαΐστράλη

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Ανδρέας Φλουράκης

Βίλια Χατζοπούλου

Σάββατο 23 &Κυριακή 24 Μαΐου 2026, 18:00 – 21:30 Θέατρο Μαβίλη (Δορυλαίου 10-12, Πλατεία Μαβίλη)

Είσοδος ελεύθερη

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή: Τιτίκα Δημητρούλια, Γιώργος Πεφάνης, Τάκης Τζαμαργιάς, Πένυ Φυλακτάκη.

Οργανωτική Επιτροπή: Κωνσταντίνα Γιαννουράκου, Δημήτρης Δράκος, Ράνια Θεοχάρη, Θεόδωρος Καφάσης, Βίκυ Κλεφτογιάννη, Βερόνικα Λαχανά, Σοφία Πλούμη, Πάνος Τσαλιγόπουλος, Αντωνία Φιλίππου.

Διεύθυνση σκηνής: Νίκος Τσαούσης

Για περισσότερες πληροφορίες: info.analogio@gmail.com

Instagram: @analogio.nkua

TikTok: @analogionkua Facebook: @Αναλόγιο Νέων Δημιουργών ΕΚΠΑ