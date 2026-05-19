Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αρταίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με την επίσκεψη 164 μαθητών από Δημοτικά και Νηπιαγωγεία του Δήμου, ξεκίνησε η καλοκαιρινή λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμος Αρταίων.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πάρκου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Άρτας και τη Δημοτική Αστυνομία για θέματα οδικής ασφάλειας, σωστής συμπεριφοράς στο αυτοκίνητο, αλλά και για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν ως πεζοί, ποδηλάτες και επιβάτες.

Μέσα από βιωματικές δράσεις, παιχνίδι και διαδραστική εκπαίδευση, τα παιδιά γνώρισαν βασικές αρχές και σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανέπτυξαν κυκλοφοριακή συνείδηση και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υπεύθυνης συμπεριφοράς στον δρόμο.

Επισκέψιμο από σχολικές μονάδες του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων, αποτελεί έναν χώρο εκπαίδευσης και ενημέρωσης, που στόχο έχει να καλλιεργήσει από μικρή ηλικία τη σημασία της οδικής ασφάλειας και του σεβασμού στους κανόνες κυκλοφορίας.

Το Πάρκο θα δέχεται μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα είναι επισκέψιμο από σχολικές μονάδες του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αρταίων. Παράλληλα, μετά το τέλος της δράσης χορηγείται στους μαθητές αναμνηστικό δίπλωμα κυκλοφοριακής αγωγής.

πηγή αρχικής φωτογραφίας:Δήμος Αρταίων