Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής για τα πατίνια: «Χρειάζονται κανόνες που προστατεύουν όλους»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια και τους κανόνες κυκλοφορίας τους στους δρόμους των πόλεων βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, μιλά στο in και εξηγεί πώς βλέπει η αυτοδιοίκηση ένα ζήτημα που επηρεάζει καθημερινά πολίτες, πεζούς και οδηγούς σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αττικής

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης ανέφερε:

«Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν τα τελευταία χρόνια στις πόλεις μας γρήγορα, αλλά όχι πάντα οργανωμένα. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο, οικονομικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης. Για άλλους, όμως, έχουν γίνει καθημερινή πηγή ανασφάλειας, ιδίως όταν κινούνται ή εγκαταλείπονται σε πεζοδρόμια, πλατείες και σημεία διέλευσης πεζών.

Με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται για τα ηλεκτρικά πατίνια, έχουμε την ευκαιρία να δούμε το θέμα με σοβαρότητα. Όχι φοβικά απέναντι σε μια νέα μορφή μετακίνησης, αλλά ούτε και με την αντίληψη ότι κάθε τι νέο μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα στον δημόσιο χώρο.

Το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι απλώς παιχνίδι. Είναι μέσο μετακίνησης. Συνυπάρχει με αυτοκίνητα, λεωφορεία, πεζούς, ποδήλατα, ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπηρία. Άρα απαιτεί κανόνες, γνώση και υπευθυνότητα.

Η πλήρης απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους είναι ένα αυστηρό αλλά σαφές μέτρο πρόληψης. Δεν πρέπει, όμως, να μείνουμε μόνο στην απαγόρευση. Χρειάζεται ενημέρωση στα σχολεία, συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς, και συστηματική καλλιέργεια οδικής παιδείας. Οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους, τη σημασία του κράνους, της ταχύτητας, της προτεραιότητας και, κυρίως, του σεβασμού στον πεζό.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για υποχρεωτική ασφάλιση. Όταν ένα πατίνι κινείται στον δημόσιο χώρο, μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, ζημιά ή τραυματισμό. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να υπάρχει σαφές πλαίσιο ευθύνης και αποζημίωσης. Παράλληλα, αυξημένη ευθύνη πρέπει να έχουν και οι εταιρείες που διαθέτουν, ενοικιάζουν ή πωλούν ηλεκτρικά πατίνια. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν οχήματα εκτός προδιαγραφών ή πατίνια που έχουν τροποποιηθεί ώστε να αναπτύσσουν επικίνδυνες ταχύτητες.

Οι Δήμοι πρέπει επίσης να έχουν ουσιαστικό ρόλο. Να μπορούν να ορίζουν σημεία στάθμευσης, περιοχές χαμηλής ταχύτητας και χώρους όπου η χρήση πρέπει να περιορίζεται για λόγους ασφάλειας. Η εγκατάλειψη πατινιών σε πεζοδρόμια, ράμπες και πλατείες δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ζήτημα προσβασιμότητας και σεβασμού στον δημόσιο χώρο.

Η μικροκινητικότητα έχει θέση στην πόλη του αύριο. Μπορεί να βοηθήσει στις μικρές αποστάσεις, να μειώσει την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και να προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο μετακίνησης. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται οργάνωση, έλεγχος και συνεργασία κράτους, Δήμων, εταιρειών και πολιτών.

Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια ανήκουν σε όλους. Και ακριβώς γι’ αυτό χρειάζονται κανόνες που προστατεύουν όλους. Η ασφάλεια και η καινοτομία δεν είναι αντίπαλοι. Μπορούν να συνυπάρξουν, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, ευθύνη και εφαρμογή στην πράξη».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/YiaMyl