newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής για τα πατίνια: «Χρειάζονται κανόνες που προστατεύουν όλους»
Αυτοδιοίκηση 17 Μαΐου 2026, 12:05

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής για τα πατίνια: «Χρειάζονται κανόνες που προστατεύουν όλους»

Θέση στο ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών στους δρόμους πήρε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής με τοποθέτηση του στο in.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια και τους κανόνες κυκλοφορίας τους στους δρόμους των πόλεων βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, μιλά στο in και εξηγεί πώς βλέπει η αυτοδιοίκηση ένα ζήτημα που επηρεάζει καθημερινά πολίτες, πεζούς και οδηγούς σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αττικής

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης ανέφερε:

«Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν τα τελευταία χρόνια στις πόλεις μας γρήγορα, αλλά όχι πάντα οργανωμένα. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο, οικονομικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης. Για άλλους, όμως, έχουν γίνει καθημερινή πηγή ανασφάλειας, ιδίως όταν κινούνται ή εγκαταλείπονται σε πεζοδρόμια, πλατείες και σημεία διέλευσης πεζών.

Με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται για τα ηλεκτρικά πατίνια, έχουμε την ευκαιρία να δούμε το θέμα με σοβαρότητα. Όχι φοβικά απέναντι σε μια νέα μορφή μετακίνησης, αλλά ούτε και με την αντίληψη ότι κάθε τι νέο μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα στον δημόσιο χώρο.

Το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι απλώς παιχνίδι. Είναι μέσο μετακίνησης. Συνυπάρχει με αυτοκίνητα, λεωφορεία, πεζούς, ποδήλατα, ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπηρία. Άρα απαιτεί κανόνες, γνώση και υπευθυνότητα.

Η πλήρης απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους είναι ένα αυστηρό αλλά σαφές μέτρο πρόληψης. Δεν πρέπει, όμως, να μείνουμε μόνο στην απαγόρευση. Χρειάζεται ενημέρωση στα σχολεία, συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς, και συστηματική καλλιέργεια οδικής παιδείας. Οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους, τη σημασία του κράνους, της ταχύτητας, της προτεραιότητας και, κυρίως, του σεβασμού στον πεζό.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για υποχρεωτική ασφάλιση. Όταν ένα πατίνι κινείται στον δημόσιο χώρο, μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, ζημιά ή τραυματισμό. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να υπάρχει σαφές πλαίσιο ευθύνης και αποζημίωσης. Παράλληλα, αυξημένη ευθύνη πρέπει να έχουν και οι εταιρείες που διαθέτουν, ενοικιάζουν ή πωλούν ηλεκτρικά πατίνια. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν οχήματα εκτός προδιαγραφών ή πατίνια που έχουν τροποποιηθεί ώστε να αναπτύσσουν επικίνδυνες ταχύτητες.

Οι Δήμοι πρέπει επίσης να έχουν ουσιαστικό ρόλο. Να μπορούν να ορίζουν σημεία στάθμευσης, περιοχές χαμηλής ταχύτητας και χώρους όπου η χρήση πρέπει να περιορίζεται για λόγους ασφάλειας. Η εγκατάλειψη πατινιών σε πεζοδρόμια, ράμπες και πλατείες δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ζήτημα προσβασιμότητας και σεβασμού στον δημόσιο χώρο.

Η μικροκινητικότητα έχει θέση στην πόλη του αύριο. Μπορεί να βοηθήσει στις μικρές αποστάσεις, να μειώσει την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και να προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο μετακίνησης. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται οργάνωση, έλεγχος και συνεργασία κράτους, Δήμων, εταιρειών και πολιτών.

Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια ανήκουν σε όλους. Και ακριβώς γι’ αυτό χρειάζονται κανόνες που προστατεύουν όλους. Η ασφάλεια και η καινοτομία δεν είναι αντίπαλοι. Μπορούν να συνυπάρξουν, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, ευθύνη και εφαρμογή στην πράξη».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/YiaMyl

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου
Χώρος αναψυχής 15.05.26

Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου

Το αστικό πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου.

Σύνταξη
Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύνταξη
Ο Δήμος Δελφών υποβάλλει την πρότασή του για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης Ορεινών Όγκων
Χωρική ανάπτυξη 14.05.26

Ο Δήμος Δελφών υποβάλλει την πρότασή του για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης Ορεινών Όγκων

«Το προτεινόμενο σχέδιο διαμορφώνεται ως ένα συνεκτικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη σταδιακή αναζωογόνηση των ορεινών οικισμών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δελφών.

Σύνταξη
Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Αποκατάσταση 14.05.26

Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.

Σύνταξη
Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών

«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Στην Ιερά Οδό 17.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

Σύνταξη
«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Γεωργία Κανδρή
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Κουτσομπολιό 17.05.26

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17.05.26

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Σύνταξη
Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Φρίκη 17.05.26

Γονείς - τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν - Αδιανόητο έγκλημα

Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Σύνταξη
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies