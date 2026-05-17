Akylas μετά τη Eurovision: «Δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό – Αυτό που έζησα ήταν μαγικό»

Με μια συγκινητική ανάρτηση από τη Βιέννη, ο Akylas ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη στη Eurovision και μίλησε για την αγάπη, την πίεση, την απογοήτευση και το νέο του άλμπουμ.

Ο Akylas αποχαιρέτησε τη Eurovision με μια προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εμπειρίας του στη Βιέννη. Εξαντλημένος αλλά γεμάτος συγκίνηση, ο τραγουδιστής μίλησε στους διαδικτυακούς του φίλους για όλα όσα έζησε τους τελευταίους μήνες, ευχαριστώντας το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν ακόμη στη Βιέννη στις 7 το πρωί, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής, χωρίς να έχει κοιμηθεί καθόλου λόγω υπερέντασης. «Αυτό που έζησα ήταν μαγικό», είπε, τονίζοντας ότι νιώθει «παντοτινά ευγνώμων» για την ευκαιρία που του δόθηκε και την αγάπη που δέχθηκε.

«Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε δέκα χώρες παράλληλα. Τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια βδομάδα. Στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις! Χάος. Τόση πολλή αγάπη! Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά», είπε ο Akylas.

«Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»

Ο Akylas δεν έκρυψε ότι μετά τα αποτελέσματα ένιωσε βάρος και στενοχώρια, όχι τόσο για τον ίδιο όσο, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να απογοητεύσει όσους τον στήριξαν. Παραδέχθηκε μάλιστα πως δυσκολεύτηκε να ανοίξει το κινητό του, φοβούμενος τι θα αντικρίσει.

Τα μηνύματα αγάπης που έλαβε, όμως, όπως ανέφερε, του «γλύκαναν την καρδούλα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλη η ομάδα δούλεψε σκληρά για το πρότζεκτ, δίνοντας «ψυχή και αίμα».

Νέο άλμπουμ και καλοκαιρινό tour

Ο τραγουδιστής έκανε και έναν μικρό απολογισμό των τελευταίων μηνών, λέγοντας ότι η ζωή του ήταν «ένα πυροτέχνημα»: ταξίδεψε σε δέκα χώρες, ολοκλήρωσε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σε μία εβδομάδα, και ετοίμασε την καλοκαιρινή του περιοδεία.

«Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό», είπε, προαναγγέλλοντας εμφανίσεις σε beach bars και clubs μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Akylas μίλησε επίσης με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη συναισθηματική πίεση της επόμενης μέρας, λέγοντας πως μετά από μήνες έντονης αγάπης, προβολής και στήριξης ένιωσε σαν να φοβάται ότι όλα θα χαθούν ξαφνικά.

«Έπαθα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, γιατί έφαγα τρελό love bombing τους τελευταίους μήνες, και ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά μετά από αυτό», δήλωσε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την Ελλάδα και το κοινό για τη στήριξη, λέγοντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Αθήνα, στο σπίτι του και στον γάτο του. «Μην αγχώνεστε, καλά είμαι», είπε, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές του πολύ σύντομα — ακόμη και με νέο TikTok για την προώθηση του άλμπουμ του.