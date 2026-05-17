Akylas μετά τη Eurovision: «Δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό – Αυτό που έζησα ήταν μαγικό»
Fizz 17 Μαΐου 2026, 10:30

«Ευχαριστώ που είστε εδώ και γι' αυτό που με κάνατε να ζήσω», είπε μεταξύ άλλων ο Akylas σε πρόσφατη ανάρτησή του

Με μια συγκινητική ανάρτηση από τη Βιέννη, ο Akylas ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη στη Eurovision και μίλησε για την αγάπη, την πίεση, την απογοήτευση και το νέο του άλμπουμ.

Ο Akylas αποχαιρέτησε τη Eurovision με μια προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εμπειρίας του στη Βιέννη. Εξαντλημένος αλλά γεμάτος συγκίνηση, ο τραγουδιστής μίλησε στους διαδικτυακούς του φίλους για όλα όσα έζησε τους τελευταίους μήνες, ευχαριστώντας το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν ακόμη στη Βιέννη στις 7 το πρωί, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής, χωρίς να έχει κοιμηθεί καθόλου λόγω υπερέντασης. «Αυτό που έζησα ήταν μαγικό», είπε, τονίζοντας ότι νιώθει «παντοτινά ευγνώμων» για την ευκαιρία που του δόθηκε και την αγάπη που δέχθηκε.

«Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε δέκα χώρες παράλληλα. Τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια βδομάδα. Στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις! Χάος. Τόση πολλή αγάπη! Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά», είπε ο Akylas.

Ο Akylas, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αντιδρά την ώρα που λαμβάνει βαθμούς κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, στις 17 Μαΐου 2026. REUTERS/Lisa Leutner

«Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»

Ο Akylas δεν έκρυψε ότι μετά τα αποτελέσματα ένιωσε βάρος και στενοχώρια, όχι τόσο για τον ίδιο όσο, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να απογοητεύσει όσους τον στήριξαν. Παραδέχθηκε μάλιστα πως δυσκολεύτηκε να ανοίξει το κινητό του, φοβούμενος τι θα αντικρίσει.

Τα μηνύματα αγάπης που έλαβε, όμως, όπως ανέφερε, του «γλύκαναν την καρδούλα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλη η ομάδα δούλεψε σκληρά για το πρότζεκτ, δίνοντας «ψυχή και αίμα».

Νέο άλμπουμ και καλοκαιρινό tour

Ο τραγουδιστής έκανε και έναν μικρό απολογισμό των τελευταίων μηνών, λέγοντας ότι η ζωή του ήταν «ένα πυροτέχνημα»: ταξίδεψε σε δέκα χώρες, ολοκλήρωσε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σε μία εβδομάδα, και ετοίμασε την καλοκαιρινή του περιοδεία.

«Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό», είπε, προαναγγέλλοντας εμφανίσεις σε beach bars και clubs μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Akylas μίλησε επίσης με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη συναισθηματική πίεση της επόμενης μέρας, λέγοντας πως μετά από μήνες έντονης αγάπης, προβολής και στήριξης ένιωσε σαν να φοβάται ότι όλα θα χαθούν ξαφνικά.

«Έπαθα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, γιατί έφαγα τρελό love bombing τους τελευταίους μήνες, και ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά μετά από αυτό», δήλωσε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την Ελλάδα και το κοινό για τη στήριξη, λέγοντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Αθήνα, στο σπίτι του και στον γάτο του. «Μην αγχώνεστε, καλά είμαι», είπε, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές του πολύ σύντομα — ακόμη και με νέο TikTok για την προώθηση του άλμπουμ του.

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

