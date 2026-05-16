Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον αποψινό τελικό – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Eurovision 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία και λίγες ώρες μας χωρίζουν από τον Μεγάλο Τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί απόψε από την ΕΡΤ1 στις 22:00.

Συνολικά 25 χώρες θα δώσουν το «παρών», διεκδικώντας το πολυπόθητο τρόπαιο. Τον σχολιασμό έχουν αναλάβει για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ποια ώρα θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στη σειρά, άρα θα δούμε τον Akylas στις οθόνες μας περίπου στις 22:30 ώρα Ελλάδας. Η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «JALLA» θα ανέβει στη σκηνή στην 21η θέση.

Ο Akylas συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή δυναμική στα social media και έχει έντονη παρουσία σε YouTube, Tik Tok και Instagram, γεγονός το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο το θετικό κλίμα γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία. ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Οι χώρες που θα εμφανιστούν είναι οι εξής:

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Πώς μπορείτε να ψηφίσετε;

Η ψηφοφορία για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη πραγματοποιείται τηλεφωνικά, μέσω SMS, από την επίσημη εφαρμογή (Eurovision App) και διαδικτυακά στο esc.vote.

Φέτος, οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίζουν από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παρουσίαση του πρώτου τραγουδιού στη σκηνή.

Οι ψήφοι του «Rest of the World» υπολογίζονται συνολικά ως η ψήφος μίας επιπλέον χώρας (σαν να ήταν ένα έξτρα group κριτικής επιτροπής/κοινού), δίνοντας έτσι φωνή στους Eurofans παγκοσμίως και επηρεάζοντας άμεσα την ανάδειξη του τελικού νικητή του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στο show

O Alexander Rybak, η Erika Vikman, ο Kristian Kostov, οι Lordi, ο Max Mutzke, η Ruslana και η εκρηκτική Verka Serduchka, θα χαρίσουν μουσικές στιγμές στη βραδιά.

Το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με εμφανίσεις όπως εκείνη του εμβληματικού Parov Stelar, αλλά και του JJ, ο οποίος θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι στο κοινό της Eurovision.