Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον αποψινό τελικό – Όλες οι λεπτομέρειες
Ο Akylas είναι έτοιμος να ανέβει στη σκηνή με το τραγούδι «Ferto, ενώ οι στοιχηματικές τον κατατάσσουν στην πεντάδα.
Η Eurovision 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία και λίγες ώρες μας χωρίζουν από τον Μεγάλο Τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί απόψε από την ΕΡΤ1 στις 22:00.
Συνολικά 25 χώρες θα δώσουν το «παρών», διεκδικώντας το πολυπόθητο τρόπαιο. Τον σχολιασμό έχουν αναλάβει για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Ποια ώρα θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος
Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στη σειρά, άρα θα δούμε τον Akylas στις οθόνες μας περίπου στις 22:30 ώρα Ελλάδας. Η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «JALLA» θα ανέβει στη σκηνή στην 21η θέση.
Ο Akylas συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή δυναμική στα social media και έχει έντονη παρουσία σε YouTube, Tik Tok και Instagram, γεγονός το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο το θετικό κλίμα γύρω από την ελληνική συμμετοχή.
Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες
Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία. ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Οι χώρες που θα εμφανιστούν είναι οι εξής:
Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Γερμανία: Sarah Engels – Fire
Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
Αλβανία: Alis – Nân
Ελλάδα: Akylas – Ferto
Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
Μάλτα: AIDAN – Bella
Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
Κροατία: LELEK – Andromeda
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Γαλλία: Monroe – Regarde !
Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Πολωνία: ALICJA – Pray
Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Σουηδία: FELICIA – My System
Κύπρος: Antigoni – JALLA
Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Πώς μπορείτε να ψηφίσετε;
Η ψηφοφορία για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη πραγματοποιείται τηλεφωνικά, μέσω SMS, από την επίσημη εφαρμογή (Eurovision App) και διαδικτυακά στο esc.vote.
Φέτος, οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίζουν από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παρουσίαση του πρώτου τραγουδιού στη σκηνή.
Οι ψήφοι του «Rest of the World» υπολογίζονται συνολικά ως η ψήφος μίας επιπλέον χώρας (σαν να ήταν ένα έξτρα group κριτικής επιτροπής/κοινού), δίνοντας έτσι φωνή στους Eurofans παγκοσμίως και επηρεάζοντας άμεσα την ανάδειξη του τελικού νικητή του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού.
Ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στο show
O Alexander Rybak, η Erika Vikman, ο Kristian Kostov, οι Lordi, ο Max Mutzke, η Ruslana και η εκρηκτική Verka Serduchka, θα χαρίσουν μουσικές στιγμές στη βραδιά.
Το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με εμφανίσεις όπως εκείνη του εμβληματικού Parov Stelar, αλλά και του JJ, ο οποίος θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι στο κοινό της Eurovision.
