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Μίλτος Πασχαλίδης: «Η κόρη μου είναι 17 ετών, έρχεται στις συναυλίες με τις φίλες της και κοπανιούνται»
Fizz 04 Ιουνίου 2026, 15:40

Μίλτος Πασχαλίδης: «Η κόρη μου είναι 17 ετών, έρχεται στις συναυλίες με τις φίλες της και κοπανιούνται»

O Μίλτος Πασχαλίδης έχει 2 κόρες μια 17 και μια 6 χρόνων.

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Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» την Πέμπτη 4 Ιουνίου για την καριέρα του και την οικογένειά του.

«Οι μαμάδες, μου κάνουν πολύ συγκινητικά σχόλια. Δηλαδή έχουν μωρά και μου λένε ότι τα νανουρίζουν με τραγούδια μου ή έρχονται με την κοιλιά ετοιμόγεννες και λένε αυτό είναι το πιο μικρό σου ‘φανάκι’. Τα πιο συγκινητικά αφορούν μωρά και μαμάδες συνήθως».

Μίλτος Πασχαλίδης: Η ιδιαίτερη σχέση με τις κόρες του

«Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη. Η μεγάλη που είναι 17 χρόνων τώρα και έρχεται με τις φίλες της και τους φίλους της και κοπανιούνται ας πούμε.

Αισθάνομαι κάποια ευθύνη και με τη μικρή που είναι 6 χρόνων, αλλά με τη μικρή εντάξει, το αντιμετωπίζει πιο πολύ σαν παιχνίδι, οπότε μου φαίνεται λίγο πιο απλό, αλλά γενικά αισθάνομαι συγκινημένος αλλά και με μεγάλη ευθύνη.

Όχι μόνο στα παιδιά μου, αλλά και σε όλα τα παιδιά που είναι από κάτω. Καταλαβαίνω μερικές φορές ότι μας βλέπει με δέος και ότι αποτελούμε και ένα είδος παραδείγματος. Και αυτό φέρνει μία ευθύνη ας πούμε.»

«Τα παιδιά μου τα έχω αντιμετωπίσει πάντα σαν μικρούς ανθρώπους»

«Από την αρχή έχω αποφασίσει, και τους το έχω πει, ότι δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά τα παιδιά μου τα έχω αντιμετωπίσει πάντα σαν μικρούς ανθρώπους».

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