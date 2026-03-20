Μίλτος Πασχαλίδης: Η συγγραφή, η πατρότητα και τα δάκρυα του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον αδερφό του
Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε στην κάμερα του Buongiorno, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του Ξενοδοχεία.
Είναι ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδοποιούς της Ελλάδας, έχοντας συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του εγχώριου πενταγράμμου και έχοντας υπογράψει ουκ ολίγες επιτυχίες. Ωστόσο, ο Μίλτος Πασχαλίδης δεν περιορίζεται στη μουσική.
Από το 2010 δοκιμάζει τις δυνάμεις του και στη συγγραφή, κυκλοφορώντας το 2022 τα Ξενοδοχεία. Με αφορμή την τρίτη έκδοση του βιβλίου του και την παρουσίασή του στη Νέα Ιωνία, ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε στην κάμερα του Buongiorno για τη συγγραφή, την πατρότητα και έκανε τον Ανδρέα Μικρούτσικο να βουρκώσει, όταν αναφέρθηκε στον αδερφό του Θάνο.
Για τη συγγραφή
«Μου περισσεύουν λέξεις. Τα τραγούδια έχουν μία μορφή. Μέσα σε 3 – 4 λεπτά πρέπει να πεις μία ιστορία. Υπάρχουν μερικές ιστορίες που δεν λέγονται όμως σε 3 λεπτά. Θέλεις λίγο χώρο, λίγο χρόνο παραπάνω να τις αναπτύξεις» είπε ο γνωστός τραγουδιστής.
«Αυτή ήταν η ιδέα και ξεκίνησα να γράφω βιβλία γιατί μου αρέσουν και οι ιστορίες των άλλων και είχα και δικές μου να πω. Αν ήμουν νεότερος και προλάβαινα, μπορεί να σπούδαζα και κινηματογράφο, να τις πω και κινηματογραφικά».
Για την πατρότητα
«Είμαι τελείως χαζομπαμπάς και τσακώνομαι με τη γυναίκα μου γιατί είμαι αυτός που δεν μπορεί να πει όχι στο σπίτι και το ξέρουνε φυσικά», λέει για την πατρότητα».
Για τον Θάνο Μικρούτσικο
Στο τέλος, ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα πριν λίγες ημέρες στον Σταυρό του Νότου. Εκείνο το βράδυ, ο αγαπημένος τραγουδοποιός, διέκοψε το πρόγραμμά του και ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό για τη στάση του όταν «έφυγε» από τη ζωή ο Θάνος Μικρούτσικος, αφιερώνοντάς του ένα τραγούδι.
Ο αδερφός του Ανδρέας, που βρισκόταν στο πάνελ του Buongiorno, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του βλέποντας το βίντεο.
