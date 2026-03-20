Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Μίλτος Πασχαλίδης: Η συγγραφή, η πατρότητα και τα δάκρυα του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον αδερφό του
Buongiorno 20 Μαρτίου 2026, 12:11

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε στην κάμερα του Buongiorno, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του Ξενοδοχεία.

Είναι ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδοποιούς της Ελλάδας, έχοντας συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του εγχώριου πενταγράμμου και έχοντας υπογράψει ουκ ολίγες επιτυχίες. Ωστόσο, ο Μίλτος Πασχαλίδης δεν περιορίζεται στη μουσική.

Από το 2010 δοκιμάζει τις δυνάμεις του και στη συγγραφή, κυκλοφορώντας το 2022 τα Ξενοδοχεία. Με αφορμή την τρίτη έκδοση του βιβλίου του και την παρουσίασή του στη Νέα Ιωνία, ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε στην κάμερα του Buongiorno για τη συγγραφή, την πατρότητα και έκανε τον Ανδρέα Μικρούτσικο να βουρκώσει, όταν αναφέρθηκε στον αδερφό του Θάνο.

Για τη συγγραφή

«Μου περισσεύουν λέξεις. Τα τραγούδια έχουν μία μορφή. Μέσα σε 3 – 4 λεπτά πρέπει να πεις μία ιστορία. Υπάρχουν μερικές ιστορίες που δεν λέγονται όμως σε 3 λεπτά. Θέλεις λίγο χώρο, λίγο χρόνο παραπάνω να τις αναπτύξεις» είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Αυτή ήταν η ιδέα και ξεκίνησα να γράφω βιβλία γιατί μου αρέσουν και οι ιστορίες των άλλων και είχα και δικές μου να πω. Αν ήμουν νεότερος και προλάβαινα, μπορεί να σπούδαζα και κινηματογράφο, να τις πω και κινηματογραφικά».

Για την πατρότητα

«Είμαι τελείως χαζομπαμπάς και τσακώνομαι με τη γυναίκα μου γιατί είμαι αυτός που δεν μπορεί να πει όχι στο σπίτι και το ξέρουνε φυσικά», λέει για την πατρότητα».

Μίλτος Πασχαλίδης και Θάνος Μικρούτσικος

Για τον Θάνο Μικρούτσικο

Στο τέλος, ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα πριν λίγες ημέρες στον Σταυρό του Νότου. Εκείνο το βράδυ, ο αγαπημένος τραγουδοποιός, διέκοψε το πρόγραμμά του και ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό για τη στάση του όταν «έφυγε» από τη ζωή ο Θάνος Μικρούτσικος, αφιερώνοντάς του ένα τραγούδι.

Ο αδερφός του Ανδρέας, που βρισκόταν στο πάνελ του Buongiorno, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του βλέποντας το βίντεο.

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

