Τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος τα έκανε στο σανίδι από τα 12 της χρόνια και έχει πάρει πολύ καλές κριτικές για τις ερμηνείες της. Ενώ την τελευταία δεκαετία η Έλι Μπάμπερ δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στη μεγάλη οθόνη.

Παρά την εμπειρία της, όμως, η 29χρονη ηθοποιός ένιωσε πρωτόγνωρα συναισθήματα όταν έμαθε ότι θα υποδυθεί την Κέιτ Μος στην ταινία Moss & Freud.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, η Έλι Μπάμπερ δήλωσε ότι το supermodel και σχεδιάστρια Κέιτ Μος είναι «αινιγματικός ανθρώπος», ένιωσε «τρομοκρατημένη» και τόνισε ότι ήταν «πραγματικά ενδυναμωτικό» που την υποδύθηκε σε κινηματογραφικό έργο.

«Ήμουν κυρίως τρομοκρατημένη, ειλικρινά», είπε γελώντας. «Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το συναρπαστικό. Ο τρόμος μπορεί να είναι και καλός, καθώς σε ωθεί και σε προκαλεί να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό κάποιες φορές».

Η Μπάμπερ επαίνεσε την Μος για τον «τόσο απίστευτο» τρόπο που τα κατάφερνε μπροστά στο κοινό και τόνισε πως «το βρήκα πραγματικά ενδυναμωτικό να υποδύομαι την Κέιτ, γιατί, για μένα, είναι μια ιστορία ενηλικίωσης μιας γυναίκας που μπαίνει στη μητρότητα».

«Ένιωσα ότι πραγματικά έκανα χρήση της δύναμής μου και μπόρεσα να καταλάβω ότι η Κέιτ είναι πολύ καλή στο να αντιδρά και να είναι σίγουρη στις αποφάσεις που παίρνει» συμπλήρωσε.

Η σταρ της πασαρέλας, η οποία είναι μια από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο, ξεκίνησε τη φιλία της με τον Λούσιαν Φρόιντ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού τη σύστησε στον καλλιτέχνη η κόρη του Μπέλα, η οποία είναι σχεδιάστρια μόδας.

Ο Φρόιντ, ο οποίος πέθανε το 2011 σε ηλικία 88 ετών, συνεργάστηκε με την Κέιτ Μος για μια περίοδο εννέα μηνών για να δημιουργήσει έναν πίνακα που την απεικονίζει ενώ ήταν 28 ετών και έγκυος, με τίτλο «Γυμνό Πορτρέτο» το 2002.

«Νομίζω ότι η ταινία μιλάει για κάθε είδους πτυχές μιας δημιουργικής βιομηχανίας και την ευάλωτη θέση που βάζεις τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι στο προσκήνιο ή σε έναν κόσμο που είναι αντιμέτωπος με το κοινό» ανέφερε η Έλι Μπάμπερ.

Η ταινία Moss & Freud θα είναι διαθέσιμη στους κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 29 Μαΐου.

* Κεντρική φωτογραφία: Sean Gleason