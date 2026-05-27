Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Κόσμος 27 Μαΐου 2026, 21:52

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο πραγματικός κίνδυνος» για την Γαλλία, φέρεται να δήλωσε τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, «είναι ότι αυτό το πλέγμα φιλοδοξιών αντανακλά μια τέτοια έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα εκ μέρους όλων αυτών των υποψηφίων, που οι ψηφοφόροι θεωρούν το όλο θέμα γκροτέσκο».

Και μάλλον έχει δίκιο. Του χρόνου τέτοια εποχή, η Γαλλία θα έχει νέο πρόεδρο και ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες, θα έχει αποχωρήσει μετά από μια δεκαετία στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο αριθμός των υποψηφίων που παλεύουν για τη θέση του – είτε έχουν δηλώσει επίσημα την υποψηφιότητά τους, είτε προετοιμάζονται απλά να το κάνουν, είτε είναι γνωστό ότι έχουν προεδρικές φιλοδοξίες, είτε απλώς έχουν δηλώσει ότι «ενδιαφέρονται» – ανέρχεται σήμερα σε 35!

Ο προφανής κίνδυνος, όπως παρατηρεί ο Πολ Τέιλορ, επισκέπτης ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής, είναι ότι με τόσους πολλούς υποψηφίους από τη μετριοπαθή αριστερά, το κέντρο και την κεντροδεξιά, ο προεδρικός αγώνας καταλήγει να είναι μια εύκολη υπόθεση για την ακροδεξιά, η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται άνετα σε όλες τις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο.

Τεράστιο πλήγμα για την Ευρώπη ένας ακροδεξιός πρόεδρος στην Γαλλία

Για την ΕΕ, το πλήγμα θα ήταν τεράστιο. Ένας εθνικιστής ηγέτης στο Παρίσι θα μπορούσε να παραλύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, να αμφισβητήσει την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου και να προωθήσει μια ατζέντα «Πρώτα η Γαλλία» που υπονομεύει την ενιαία αγορά και τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας του Σένγκεν.

Ωστόσο, αν τα κύρια κόμματα δεν συντονιστούν, οι πιθανότητες η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη να διοικείται από έναν ακροδεξιό πρόεδρο από την επόμενη χρονιά, φαίνονται ανησυχητικά υψηλές.

Ο τελευταίος που μπήκε στην κούρσα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος δήλωσε (όπως πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για την προεδρία της Γαλλίας) ότι αγαπά την Γαλλία και τους Γάλλους «με πάθος» και ότι «έχει βαρεθεί τις 50 αποχρώσεις της διαχείρισης της παρακμής».

Όμως ο Ατάλ – ο νεότερος πρωθυπουργός της Γαλλίας, όταν διορίστηκε το 2024 – αντιμετωπίζει δύο σημαντικά εμπόδια: όχι μόνο την εγγύτητά του με τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφει ποσοστό αποδοκιμασίας 75%, αλλά και τους κεντρώους αντιπάλους του.

Ο ηγέτης του κόμματος «Αναγέννηση» του Μακρόν βρίσκεται πίσω από έναν άλλο πρώην πρωθυπουργό του σημερινού προέδρου, τον Εντουάρ Φιλίπ, τον δημοφιλή δήμαρχο της Χάβρης, ο οποίος ανήκει στο μετριοπαθές δεξιό φάσμα και είναι επικεφαλής του κόμματος «Ορίζοντες», που μέχρι τώρα ήταν σύμμαχος του Μακρόν.

Και οι δύο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από έναν τρίτο κεντρώο, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι και ο ίδιος σκοπεύει να διαδραματίσει ρόλο στις εκλογές, «είτε ως υποψήφιος, είτε υποστηρίζοντας το πρόσωπο που βρίσκεται στην καλύτερη θέση να εκπροσωπήσει» το κεντρώο στρατόπεδο.

Ο Ατάλ και ο Φιλίπ φέρεται να έχουν δημιουργήσει έναν «μηχανισμό» για να αξιολογήσουν έως τις αρχές του 2027 αν ο ένας ή ο άλλος θα πρέπει να αποσυρθεί. Όμως, οι κεντρώοι δεν είναι οι μόνοι που βρίσκονται σε σύγχυση.

Κατακερματισμένο το κεντροδεξιό στρατόπεδο

Παρόμοιο, αν όχι χειρότερο, χάος επικρατεί στο διασπασμένο κεντροδεξιό στρατόπεδο (του οποίου η προεδρική υποψήφια το 2022, Βαλερί Πεκρές, συγκέντρωσε μόλις 5% στον πρώτο γύρο), που όμως έχει υποστηρίξει τις διαδοχικές κυβερνήσεις Μακρόν από το 2024.

Εκεί, τρεις υποψήφιοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, ενώ ένας άλλος ενδέχεται να το κάνει σύντομα. Ο Μπρουνό Ρεταγιό, ένας σκληροπυρηνικός πρώην υπουργός Εσωτερικών, θα είναι υποψήφιος για το κόμμα του Les Républicains – αλλά ένας περιφερειάρχης και ένας δήμαρχος τον αμφισβητούν για να εκπροσωπήσει την ευρύτερη δεξιά.

Πιθανότατα θα μπει στη μάχη και ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός πριν από 20 ολόκληρα χρόνια. Και πάλι, ακούγονται φωνές τόσο από το κέντρο όσο και από την κεντροδεξιά για έναν ενιαίο υποψήφιο που θα εκπροσωπεί και τα δύο στρατόπεδα – χωρίς όμως να υπάρχει καμία συμφωνία ως προς τον τρόπο επιλογής του.

Απελπιστικά μπερδεμένο το τοπίο στην αριστερά

Το πεδίο στην αριστερά είναι ακόμη πιο απελπιστικά μπερδεμένο. Μεταξύ των 17 πιθανών ή δηλωμένων υποψηφίων βρίσκονται ένας πρώην πρόεδρος, ο Φρανσουά Ολάντ, ένας πρωθυπουργός, ένας υπουργός, καθώς και μια ποικιλία (πρώην) βουλευτών και ένας ευρωβουλευτής.

Ορισμένοι μεταξύ των Σοσιαλιστών – που επί του παρόντος συγκρούονται μεταξύ τους – των Πρασίνων και μικρότερων αριστερών ομάδων θέλουν να παρουσιάσουν έναν κοινό υποψήφιο, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν πώς. Οι Πράσινοι, οι Κομμουνιστές και ένας ανεξάρτητος υπέρ της ΕΕ, ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, δεν το επιθυμούν.

Η αριστερά είναι περαιτέρω διχασμένη ως προς το αν πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, τον βετεράνο ριζοσπάστη αριστερό που διεκδικεί για τέταρτη φορά το Ελιζέ. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μετριοπαθής αριστερά θα καταστραφεί χωρίς αυτόν· άλλοι λένε ότι είναι τοξικός για τους περισσότερους ψηφοφόρους.

Λεπέν ή Μπαρντελά στην ακροδεξιά;

Υπάρχει ακόμη και ένα στοιχείο αμφιβολίας στην ακροδεξιά: ο Εθνικός Συναγερμός (RN) θα μάθει στις 7 Ιουλίου αν τα νομικά προβλήματα της Μαρίν Λε Πεν την εμποδίζουν οριστικά να υποβάλει υποψηφιότητα – σε τέτοια περίπτωση, ο προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα το κάνει στη θέση της.

Για να είμαστε δίκαιοι, σημειώνει ο Guardian, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι το πεδίο των υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία θα περιοριστεί μέχρι το φθινόπωρο. Όπως επισημαίνουν, οι γαλλικές προεδρικές εκλογές συχνά δεν ξεκινούν ουσιαστικά πριν από την Πρωτοχρονιά και ελάχιστες κερδίζονται από τους πρώτους που προβάλλουν ως φαβορί.

Ωστόσο, τα διακυβεύματα δεν θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα. Το συμπέρασμα είναι πως αν το κέντρο και η κεντροδεξιά δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν σε έναν κοινό υποψήφιο, οι πιθανότητες να καταλάβει την προεδρία είτε η Λεπέν είτε ο Μπαρντελά – και οι δύο με ποσοστό άνω του 35% στον πρώτο γύρο – αυξάνονται κατακόρυφα.

Παράλληλα, αν η μετριοπαθής αριστερά δεν καταφέρει να παρουσιάσει έναν ενιαίο υποψήφιο, θα αποτύχει – όπως και στις δύο προηγούμενες προεδρικές εκλογές – να προκριθεί στον δεύτερο γύρο. Και αν και τα δύο κυρίαρχα στρατόπεδα δεν καταφέρουν να ενωθούν, η Γαλλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν δεύτερο γύρο που θα αντιπαραθέτει τον Μπαρντελά ή την Λεπέν εναντίον του Μελανσόν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οποιοσδήποτε από τους δύο ακροδεξιούς υποψηφίους θα κερδίσει άνετα τον πρώτο γύρο, ο οποίος πιθανότατα θα διεξαχθεί στις 11 ή στις 18 Απριλίου 2027, ενώ ο μόνος υποψήφιος που μέχρι στιγμής προβλέπεται πως θα είναι έστω και ελάχιστα ικανός να νικήσει οποιονδήποτε από τους δύο ακροδεξιούς σε έναν δεύτερο γύρο είναι ο Φιλίπ.

Βαθιές αλλαγές ή ριζική μεταμόρφωση ζητούν οι Γάλλοι

Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το 74% των Γάλλων ψηφοφόρων επιθυμεί είτε μια «ριζική μεταμόρφωση» είτε «βαθιές αλλαγές στην Γαλλία» – μια σημαντικά πλειοψηφία, τα τελευταία χρόνια, που απαιτεί σοβαρές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, όπως προειδοποίησε ο Μπρίς Τεντουριέ από το δημοσκοπικό γραφείο Ipsos, το κυρίαρχο συναίσθημα μεταξύ των Γάλλων ψηφοφόρων είναι απλά: «Κανείς δεν ασχολείται μαζί τους – οι πολιτικοί δίνουν την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και τις υποψηφιότητές τους».

Όλα αυτά αποτελούν μια πιθανή συνταγή για καταστροφή. Ο Τζόσεφ ντι Γουέκ του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής εκτιμά ότι το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα: η Γαλλία μπορεί να έχει μια «φαταλιστική και καταθλιπτική τάση», είπε χαρακτηριστικά, αλλά έχει επίσης «μια βαθιά ιδεαλιστική παράδοση».

Θα ανταποκριθεί στις περιστάσεις για να κρατήσει τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό εκτός; Οι Γάλλοι, έγραψε ο πολιτικός, στοχαστής και ιστορικός, Αλεξί ντε Τοκβίλ, το 1856, είναι «το πιο λαμπρό και το πιο επικίνδυνο έθνος της Ευρώπης – με τη σειρά, αντικείμενο θαυμασμού, μίσους, οίκτου ή τρόμου, αλλά ποτέ αδιαφορίας».

Ας ευχηθούμε, λοιπόν, το επόμενο καλοκαίρι, το συναίσθημα που θα επικρατήσει να είναι ο θαυμασμός.

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Μέση Ανατολή 27.05.26

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Το παρασκήνιο 27.05.26

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Αμυντική συμφωνία 27.05.26

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Σύνταξη
Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα
Πραγματισμός 27.05.26

Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα

Τα κράτη του Κόλπου καταλήγουν πως το Ιράν, όσο αποδυναμωμένο κι αν είναι, παραμένει μια γεωγραφική και δημογραφική πραγματικότητα που απαιτεί διαχείριση και όχι εξάλειψη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Μέση Ανατολή 27.05.26 Upd: 20:44

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
«Σαρώνει» η επιδημία 27.05.26

Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Σύνταξη
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν
Σε αδιέξοδο 27.05.26

Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν

Τι στάση κρατούν οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - «Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί» - Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ για το ζήτημα του Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
Δείτε αναλυτικά 27.05.26

Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού

Τι μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση για το «μνημόνιο κατανόησης» Τεχεράνης και Ουάσινγκτον - «Διαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν» - Mizan: Πολυεπίπεδη ειρηνευτική διαδικασία

Σύνταξη
Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 27.05.26

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ

Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανάρτηση Γκεμπρεγέσους 27.05.26

Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

