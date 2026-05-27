Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν.: Μεγάλη ανατροπή και 1-0 στους τελικούς
Άλλα Αθλήματα 27 Μαΐου 2026, 21:07

Απίστευτη ανατροπή από τα κορίτσια του Ολυμπιακού απέναντι στη Βουλιαγμένη και 1-0 στους τελικούς της Water Polo League Woman.

Με πρωταγωνίστριες τις Φωτεινή Τριχά και Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν, ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια επική ανατροπή (σ.σ από 5-9 και 8-11) και επικράτησε της Βουλιαγμένης στα πέναλτι με 15-13 (11 -11 κ.δ), κάνοντας το 1-0 στους τελικούς Water Polo League Woman.

Η Φωτεινή Τριχά πέτυχε πέντε γκολ στο τέταρτο οκτάλεπτο, ενώ η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν έκανε δύο αποκρούσεις στα πέναλτι, με τις δύο παίκτριες να οδηγούν τον Ολυμπιακό σε μια σπουδαία νίκη, με την οποία προβάδισμα για το πρωτάθλημα.

Με αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός γύρισε από το 5-9 και πλέον θα πάει την Παρασκευή στον Λαιμό (29/5, 17:00), για να κάνει το 2-0 που θα τον φέρει μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

Η Βουλιαγμένη μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 2-2. Το ντέρμπι συνεχίστηκε με το πρώτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 4-4. Στη δεύτερη περίοδος κυριάρχησαν οι άμυνες και μπήκε μόλις ένα γκολ: Από την Βουλιαγμένη, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 5-4.

Αντίθετα, στο τρίτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες σκόραραν συνεχώς, με την Βουλιαγμένη να κλείνει την περίοδο μπροστά με 9-6. Στο τελευταίο οκτάλεπτο ο ΝΟΒ προηγήθηκε με 11-8, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με πρωταγωνίστρια την Τρίχα έφτασε στο 11-11, με το οποίο έστειλε το ματς στα πέναλτι. Εκεί η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν έκανε δύο επεμβάσεις και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη με 15-13 και να κάνει το 1-0 στους τελικούς.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-1, 2-4, 5-2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 5, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 3, Κρασσά, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 3, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Το πρόγραμμα των τελικών της Waterpolo League Γυναικών:

Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-13 (11-11 κ.δ.)

Παρασκευή 29/5, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός (2ος τελικός) ΕΡΤ 2 Sport
Κυριακή 31/5, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (3ος τελικός) Mega News
Τρίτη, 2/6, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)
Πέμπτη 4/6, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (5ος τελικός αν χρειαστεί).

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει

Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four
Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four

Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Euroleague, ενώ χρηματική ποινή 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια.

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)

Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα

Η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και κατάργηση των playoffs και playouts δεν ψηφίστηκε στο ΔΣ της Super League κι έτσι το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το υπάρχον φορμάτ.

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Γαλλίας - Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
«Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»: Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς – Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε
Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς – Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οφείλει να έχει ψηφιστεί ως τις 7 Ιουνίου - όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν;

Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα
Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα

Τα κράτη του Κόλπου καταλήγουν πως το Ιράν, όσο αποδυναμωμένο κι αν είναι, παραμένει μια γεωγραφική και δημογραφική πραγματικότητα που απαιτεί διαχείριση και όχι εξάλειψη.

«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ
«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας μάζεψε ξανά χιλιάδες κόσμου και ανακοίνωσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στη σκιά της Ακρόπολης. Ποιες ήταν οι «φυλές» που τον ακολούθησαν, τι περιμένουν για το μέλλον τους και τι είπαν στο in.

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης
Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης

Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια και τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμεναν συνεργοί του στην οδό Πατησίων

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα
Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ ανεβάζει τους τόνους και κάνει λόγο για προσπάθεια τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την Αστυνομία η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ - Κατά τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

