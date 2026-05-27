«Θέλω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης» – Ο Αρσέν Βενγκέρ έστειλε μήνυμα στους Λονδρέζους
On Field 27 Μαΐου 2026, 19:05

«Θέλω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης» – Ο Αρσέν Βενγκέρ έστειλε μήνυμα στους Λονδρέζους

Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των «κανονιέρηδων», θέλει να δει την ομάδα του Λονδίνου να κατακτά το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Άρσεναλ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ, για πρώτη φορά από το 2004 και οι «κανονιέρηδες» έχουν μπροστά τους μιαν ακόμα τεράστια πρόκληση, καθώς θ’ αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.

Η ομάδα του Λονδίνου θα παίξει στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2006, όταν οι πρωτευουσιάνοι κοντραρίστηκαν με την Μπαρτσελόνα αλλά ηττήθηκαν με 2-1 και δεν κατέκτησαν το τρόπαιο.

Ο Αρσέν Βενγκέρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Λονδρέζων, ήταν στον πάγκο της Άρσεναλ εκείνη την χρονιά, φτάνοντας στην «πηγή» χωρίς όμως να πιει… νερό.

Τώρα, οι gunners είναι ξανά το αουτσάιντερ, όπως ήταν και το 2006, αλλά ο Αλσατός τεχνικός δεν κρύβει την επιθυμία του να δει την Άρσεναλ, πρωταθλήτρια Ευρώπης.

«Θέλω αυτό το τρόπαιο να πάει στο Emirates για λείπει αυτή η κούπα από την Άρσεναλ. Το αγγίξαμε πριν από αρκετά χρόνια, βρεθήκαμε 13 λεπτά μακριά από την κατάκτησή του αλλά δεν τα καταφέραμε.

Θέλω λοιπόν τώρα να δω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης», υποστήριξε ο Βενγκέρ, ο οποίος έμεινε 22 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου.

«Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να δουλεύεις συνεχώς σε μια ομάδα για να εξασφαλίσεις την πρόοδό της. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για να πετύχει τον μεγάλο στόχο της και η Άρσεναλ» πρόσθεσε ο πρώην προπονητής των «κανονιέρηδων» κι εδώ έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε, πως ο Βενγκέρ δεν θεωρεί αουτσάιντερ την ομάδα του Λονδίνου απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 και αν ήταν να ποντάρω στον νικητή, θα έβαζα τα λεφτά μου στην Άρσεναλ και όχι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Πιστεύω ότι ο σύλλογος αξίζει την κατάκτηση του Champions League γιατί έχει δουλέψει πολύ καλά και η ομάδα της Άρσεναλ έχει μεγάλες δυνατότητες. Όταν ανέλαβα τον πάγκο της ομάδας, η Άρσεναλ είχε μικρή εμπειρία από Champions League.

Μετά όμως είχαμε 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας και τώρα το επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών θα είναι η κατάκτηση του τροπαίου από την Άρσεναλ.

Νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει κι επίσης θεωρώ πως οι gunners έχουν φτιάξει ένα σύνολο που μπορεί να κυριαρχήσει στην Πρέμιερ Λιγκ τα επόμενα χρόνια».

Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ
«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας μάζεψε ξανά χιλιάδες κόσμου και ανακοίνωσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στη σκιά της Ακρόπολης. Ποιες ήταν οι «φυλές» που τον ακολούθησαν, τι περιμένουν για το μέλλον τους και τι είπαν στο in.

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης
Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει

Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια και τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμεναν συνεργοί του στην οδό Πατησίων

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα
Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ ανεβάζει τους τόνους και κάνει λόγο για προσπάθεια τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την Αστυνομία η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ - Κατά τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

