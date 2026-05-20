Ο Λουίς Ενρίκε είχε μόνο καλά λόγια για την Άρσεναλ
Ο Λουίς Ενρίκε αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην Άρσεναλ και στον τελικό του Champions League.
Η Παρί Σεν Ζερμέν θα βρεθεί ξανά στον τελικό του Champions League όπου θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι κόντρα στην Ίντερ, αυτή τη φορά έχοντας αντίπαλο την Άρσεναλ.
Ο Λουίς Ενρίκε μίλησε με αφορμή το μεγάλο παιχνίδι τονίζοντας πως οι «κανονιέρηδες» είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο χωρίς την μπάλα, ενώ ξεκαθάρισε πως ο τελικός θα είναι συναρπαστικός.
Οι δηλώσεις του Λουίς Ενρίκε:
«Είμαστε πολύ τυχεροί που παίζουμε σε ακόμη έναν τελικό. Αυτό που μετράει είναι ότι έχουμε τη πλήρη στήριξη της διοίκησης, κάτι που είναι σπάνιο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Ξέρουμε πολύ καλά την ικανότητα της Άρσεναλ να παίζει με τη μπάλα. Χωρίς τη μπάλα στα πόδια, είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, χωρίς αμφιβολία.
Εάν δεν δέχεσαι γκολ και σκοράρεις μερικά, αυτός είναι υπέροχος συνδυασμός. Θα είναι ένας πολύ σκληρός τελικός με δύο ομάδες που φτάνουν με διαφορετικές προσεγγίσεις.
Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε επίθεση και να παίζουμε άμυνα με το δικό μας τρόπο. Είναι δύσκολο να τους πάρουμε τη μπάλα και το βιώσαμε αυτό όταν τους αντιμετωπίσαμε. Παίζουν πολύ καλά
Και οι δύο ομάδες είναι σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε ως στόχο να πετυχαίνουμε πολλά γκολ. Στο τέλος του αγώνα, μόνο μία ομάδα θα είναι ευτυχισμένη, ας ελπίσουμε να είμαστε εμείς
Στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να αλλάζεις διαρκώς, γιατί διαφορετικά θα είναι εύκολο για τον αντίπαλο να σε μαρκάρει. Το μέλλον του ποδοσφαίρου οδεύει προς λιγότερο έλεγχο για να εκπλήξει τον αντίπαλο.
Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει πολύ περισσότερα από όσα του δίνω εγώ. Ποτέ δεν επιδίωξα να γίνω ο καλύτερος προπονητής. Κάθε πρωί, σηκώνομαι για να κερδίσω τους αγώνες
Αλλά εξελίσσεται επειδή είμαι μεγαλύτερος και οι παίκτες είναι νεότεροι – είναι νεότεροι από τον γιο μου. Κάθε χρόνο, πρέπει να αλλάζω πράγματα. Μου αρέσει αυτή η απρόβλεπτη κατάσταση».
