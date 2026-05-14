Λανς – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Πρωταθλήτρια Γαλλίας η ομάδα του Λουίς Ενρίκε (pic)

Πρωταθλήτρια Γαλλίας για πέμπτη σερί φορά και 14η συνολικά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν στη Ligue 1.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε με 2-0 της Λανς στο «Φελίξ Μπολάρ» και κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο. Στο 29ο λεπτό ο Κβαρατσχέλια έκανε το 1-0 με κοντινό πλασέ και στο 90+3′ ο Εμπαγέ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την Παρί.

Η σχετική ανάρτηση:

PARIS SAINT-GERMAIN IS FRENCH CHAMPION! 🏆 This title is yours! ❤️💙 pic.twitter.com/58vrm8wtyC — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 13, 2026

Νωρίτερα για την ίδια εξ αναβολής αγωνιστική, το Στρασβούργο νίκησε με 2-1 στην έδρα της Μπρεστ, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.