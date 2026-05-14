Αλαβές – Μπαρτσελόνα 1-0: Τρίποντο «χρυσάφι» στη μάχη για την παραμονή

Μια πολύτιμη νίκη πανηγυρίζει η Αλαβές απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αφού επικράτησε εντός έδρας με 1-0, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της La Liga. Έτσι οι Βάσκοι πήραν ανάσα φτάνοντας στους 40 πόντους και τη 15η θέση, ενώ οι Καταλανοί που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα έμειναν στους 91 πόντους.

Το παιχνίδι δεν… χρήζει μεγάλης ανάλυσης, όντας αρκετά κακό ποιοτικά, με την Μπαρτσελόνα να έχει την πρωτοβουλία, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Η Αλαβές κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ με τον Ιμπραϊμ Ντιαμπατέ στο 45’+1′.

ΑΛΑΒΕΣ: Σιβέρα, Κόσκι, Τενάλια, Παράδα (80’ Προτεσόνι), Άνχελ Πέρεθ, Μπλάνκο, Ντένις Σουάρεθ (64’ Μάνιας), Γουρίδι, Μαρτίνεθ, Ρεμπάς, Ντιαμπατέ (64’ Ιμπάνιεθ).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί (61’ Εσπάρτ), Κορτές, Μπαλντέ (79’ Κανσέλο), Κασαδό (61’ Πέδρι), Μπερνάλ (88’ Μαρκές), Μπαρντάτζι (61’ Φεράν Τόρες), Όλμο, Ράσφορντ, Λεβαντόφσκι

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής

Θέλτα -Λεβάντε 2-3

Μπέτις – Έλτσε 2-1

Οσασούνα – Ατλέτικο 1-2

Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη 2-3

Εσπανιόλ – Αθλέτικ 2-0

Χετάφε – Μαγιόρκα 3-1

Αλαβές – Μπαρτσελόνα 1-0

14/05 20:00 Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο

14/05 21:00 Ζιρόνα – Σοσιεδάδ

14/05 22:30 Ρεάλ – Οβιέδο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

17/05 20:00 Αθλέτικ – Θέλτα

17/05 20:00 Ατλέτικο – Ζιρόνα

17/05 20:00 Έλτσε – Χετάφε

17/05 20:00 Λεβάντε – Μαγιόρκα

17/05 20:00 Οσασούνα – Εσπανιόλ

17/05 20:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ

17/05 20:00 Οβιέδο – Αλαβές

17/05 20:00 Σοσιεδάδ – Βαλένθια

17/05 20:00 Σεβίλλη – Ρεάλ

17/05 22:15 Μπαρτσελόνα – Μπέτις