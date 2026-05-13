Η Λάουρα Κοβέσι στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος μας επιφύλασσε δυο μεγάλες εκπλήξεις

Δυο πολύ μεγάλες εκπλήξεις είχε φυλάξει για όλους εμάς ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

Αρχικά ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» υποδέχτηκε τη Χρύσα Ρώπα σε ένα σατιρικό σκετσάκι που κινήθηκε στους γνώριμους, καυστικούς ρυθμούς της εκπομπής.

Οι δυο τους αντάλλαξαν ατάκες με φόντο την ελληνική καθημερινότητα, σχολιάζοντας με χιούμορ και αιχμηρή διάθεση όλα όσα απασχολούν την επικαιρότητα και προκαλούν αντιδράσεις στην κοινωνία.

Από το στόχαστρό τους δεν γλίτωσε ούτε η υπόθεση με τον 89χρονο πιστολέρο, με τον Λαζόπουλο και τη Ρώπα να μεταφέρουν στη σκηνή μια απολαυστικά υπερβολική εκδοχή της υπόθεσης, σχολιάζοντας με τον δικό τους τρόπο όλα όσα συνέβησαν.

Η Λάουρα Κοβέσι στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»!

Στη συνέχεια, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή υποδυόμενος την Λάουρα Κοβέσι.

Η εμφάνισή του προκάλεσε γέλια από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με το σατιρικό σκετς να κινείται γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις, τη Δικαιοσύνη και τις υποθέσεις που μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση το τελευταίο διάστημα

Ο Γκλέτσος, μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο και την Χρύσα Ρώπα έκοβαν και έραβαν πάνω στη σκηνή του «Τσαντιριού», σατιρίζοντας όλοι μαζί πρόσωπα και καταστάσεις της πολιτικής επικαιρότητας.

Το κοινό αντιδρούσε με γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η χημεία των τριών ηθοποιών θύμισε γιατί παραμένουν από τις πιο αγαπημένες παρουσίες διαχρονικά στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».

Φυσικά, από ένα ακόμα σκετσάκι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ως… guest stat το γέλιο της Ανθούλας!

