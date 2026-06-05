Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

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Στη σύλληψη 45χρονου μελισσοκόμου που είχε καταγραφεί να απομακρύνεται από μελίσσια στο Άλσος Βεΐκου λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς το μεσημέρι της Πέμπτης, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Ο 45χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα του καταλογίστηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ ενώ σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμα ένα ή δύο άτομα, ράντιζαν με το καπνιστήρι τις μέλισσες. Γρήγορα, όμως, η φωτιά από τα ξερά χόρτα που υπήρχαν δίπλα στις κυψέλες επεκτάθηκε λόγω του αέρα προς την πλευρά της Φιλοθέης.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.