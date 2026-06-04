Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φιλοθέη

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Φιλοθέη Αττικής. Στη μάχη της κατάσβεσης έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλωθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και Εθελοντες ενώ απο αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φιλοθέη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2026

Δείτε εικόνες από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά